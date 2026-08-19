Un incendie se déclare en Lozère, déjà un pompier blessé et un hameau évacué
Un hameau d'une vingtaine de maisons a été évacué mercredi soir en Lozère où un incendie a parcouru 180 hectares faisant un blessé parmi les pompiers, ont annoncé les services de secours. Le feu s'était déclaré, pour une raison indéterminée, vers 16H40 au lieu-dit Le Thort sur la commune de Porvenchères, limitrophe de l'Ardèche.
Porté par des vents d'Est avec des rafales de 30 km/h, il menace le hameau d'Alzons, dont une vingtaine de maisons ont dû être évacuées, a déclaré en début de soirée à l'AFP le colonel Frédéric Lhomme, directeur du Sdis48.
Le pompier blessé souffre de brûlures au 2e degré aux mains et aux jambes, a-t-il précisé. Les 130 pompiers engagés, de Lozère et d'Ardèche, sont assistés de considérables moyens aériens. Des renforts sont par ailleurs attendus en provenance de l'Hérault et du Gard, ce qui portera à 250 le nombre de personnels mobilisés, a précisé le patron du Sdis.
Le parc solaire du Roujanel, le plus important d'Occitanie situé sur la commune de Prévenchères, n'a pas été menacé par les flammes, avait précisé plus tôt un responsable des pompiers.
Source: AFP
Journée décisive pour encercler définitivement l'incendie
Les pompiers, qui luttent depuis vendredi en Belgique contre un incendie historique dans l'est du pays, s'efforçaient mardi d'encercler définitivement ce feu, qui a déjà ravagé quelque 3000 hectares d'un parc naturel, proche de l'Allemagne.
«L'objectif du jour c'est vraiment de faire cette jonction entre la ligne de défense nord et est, et d'encercler définitivement le feu», a expliqué à l'AFP Nicolas Yernaux, porte-parole des autorités de la région de Wallonie où se trouve cet incendie.
Les pompiers ont travaillé dans la nuit de lundi à mardi à cette jonction indispensable entre le front est et nord, dans des conditions d'accès très difficiles. «On parle d'un ou deux kilomètres, et on est en passe d'y arriver», a toutefois assuré ce porte-parole. Cette jonction permettra alors de progresser et d'éteindre enfin cet incendie, l'un des plus importants de l'histoire récente de la Belgique.
La journée s'annonce décisive pour les 500 soldats du feu mobilisés pour éteindre cet incendie dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, tout proche de la frontière avec l'Allemagne. «Une fois qu'on l'a vraiment encerclé, on pourra définitivement progresser et avoir des objectifs encore un peu plus définitifs», a ainsi expliqué Nicolas Yernaux.
Source: AFP
En Belgique, le feu ne s'étend plus, mais n'est toujours pas fixé
Toujours pas fixé: les pompiers continuaient à lutter lundi contre l'incendie historique qui a déjà ravagé en Belgique quelque 3000 hectares d'un parc naturel proche de l'Allemagne, en dépit de la pluie tombée dans la nuit.
«Pas d'extension, mais on ne peut pas encore dire qu'il est fixé», a déclaré Tony Hosmans, responsable de la communication de crise pour la province de Liège où se trouve ce parc naturel des Hautes Fagnes. Près de 500 personnes sont sur le pont pour tenter de contenir le feu qui sévit depuis vendredi dans cette grande forêt proche de l'Allemagne.
Les soldats du feu attendaient lundi le renfort de moyens aériens, seuls susceptibles d'atteindre certaines zones, toujours la proie des flammes.
Source: ATS
Macron promet au Var «les mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde
En déplacement dans le Var, le président Emmanuel Macron a promis lundi que les communes du département touchées cet été par d'importants incendies bénéficieront des «mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde.
Evoquant les mesures dévoilées le même jour par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour les communes de Gironde, le chef de l'Etat a assuré que dans le Var «les mêmes dispositifs seront mis en place (...) les mêmes mécanismes d'accompagnement pour les communes, pour les forces économiques, pour nos compatriotes» afin de «venir en aide à ceux qui ont été touchés.»
Source: AFP
En France, les mesures d'aides pourraient dépasser 100 millions d'euros
Dégrèvement de taxes foncières, exonérations de cotisations sociales: le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lundi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises confrontées aux incendies en Gironde, dont le coût total pourrait dépasser 100 millions d'euros.
L'Etat va exonérer de cotisations sociales les entreprises sinistrées ou situées dans une zone évacuée, et s'acquittera de la taxe foncière due par les entreprises pour le compte des collectivités, a précisé le locataire de Matignon à l'occasion d'un point presse à Mérignac (Gironde).
L'exonération de cotisation est une «mesure qui est assez radicale, un peu coûteuse pour les finances publiques, mais bon, je l'assume», a-t-il poursuivi, soulignant que les cotisations sociales des entreprises sinistrées ou évacuées serait bien «effacées», et non «reportées», et évoquant une période de trois mois d'accompagnement.
Interrogé sur le financement de ces mesures, il a répondu qu'on peut «très vite atteindre des sommes qui peuvent aller au-delà de 100 millions d'euros».
Soulignant que trop d'habitants «sont complètement bouleversés» et ne peuvent pas faire face aux «méandres (...) de la relecture d'un contrat d'assurance», Sébastien Lecornu a passé «un message personnel» aux grands patrons des compagnies d'assurance.
"Celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi, parce que c'est encore un univers concurrentiel dans lequel nous avons bien le droit de donner notre avis», a-t-il prévenu.
Source: AFP
L'incendie en Belgique progresse lentement, mais n'est pas encore fixé
L'incendie en Belgique n'est pas encore fixé lundi mais sa «progression est restée limitée» grâce à «des vents plus favorables et aux précipitations enregistrées en fin de nuit», ont indiqué les autorités dans un communiqué.
Des moyens aériens venus d'Allemagne et de Norvège vont renforcer le ballet de bombardiers et d'hélicoptères qui larguent de l'eau sur les zones escarpées auxquelles les pompiers ne peuvent pas accéder avec leurs camions, a ajouté ce communiqué.
Source: AFP
Les incendies près d'Athènes sont maîtrisés
Deux incendies survenus sur l'île grecque de Salamine, près d'Athènes, qui ont fait deux victimes et entraîné l'évacuation de près de 600 personnes, ont été en très grande partie maîtrisés, ont indiqué lundi les pompiers. «La situation s'est améliorée, il n'y a plus de front actif», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers, ajoutant que deux hélicoptères et plus de 200 pompiers restaient sur place. Lundi, trois personnes étaient toujours hospitalisées pour des brûlures.
Bien que les services de protection civile aient rapidement donné l'ordre d'évacuer, les pompiers ont indiqué que les incendies s'étaient propagés en seulement sept minutes en raison de vents violents, piégeant un couple de personnes âgées non loin de leur domicile. Ils sont morts avant que les pompiers n'aient pu les secourir, a annoncé dimanche le directeur de la communication des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis lors d'une allocution télévisée.
Source: ATS
L'armée allemande envoie deux hélicoptères en Belgique
L'armée allemande a mis à disposition deux hélicoptères équipés de réservoirs d'eau pour aider la Belgique à éteindre l'incendie qui ravage une réserve boisée frontalière, a annoncé lundi le ministère allemand de la Défense. «L'intervention commence dès aujourd'hui et est prévue dans un premier temps pour sept jours», a précisé le ministère.
Source: AFP
L'incendie dans les Landes est fixé, selon la préfecture
Le feu qui a ravagé en quelques jours 1700 hectares dans les Landes sans faire de victimes est «fixé» et quelque 250 habitants de la commune de Luglon vont pouvoir rentrer chez eux, a annoncé lundi la secrétaire générale de la préfecture.
Cette nuit, «la situation a évolué de façon plutôt très favorable. (...) le feu n'a pas progressé. (...) Néanmoins je le répète, feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Donc il faut rester évidemment très vigilant», a affirmé à la presse Stéphanie Monteuil. Après une cinquantaine de retours à domicile dimanche soir à Garein, «à peu près 250 habitants» de Luglon vont pouvoir retrouver leur habitation, sur les 650 évacués au total.
Source: AFP
La Belgique mobilise pompiers, agriculteurs et hélicoptères face à un incendie historique
Pompiers, agriculteurs, hélicoptères: la Belgique se mobilise dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, et se rapproche de l'Allemagne. Des centaines de pompiers travaillent d'arrache-pied depuis vendredi pour tenter de contenir cet incendie qui ravage les Fagnes, une grande forêt de l'est du pays, prisée des randonneurs.
«On tient le coup parce que tout le monde veut que ça s'éteigne», confie Grégory Mélotte, un pompier enchaînant sa troisième rotation dans le secteur. «On a vraiment limité la casse pour éviter que ça prenne dans les grands sapins», affirme-t-il, tout en assurant que l'incendie n'est «pas sous contrôle».
Ces soldats du feu s'appuient sur le soutien de nombreux agriculteurs de la région, venus prêter main forte. «Actuellement, on a une quinzaine de tracteurs qui font la file pour se ravitailler», raconte Jean-Pierre Robert, patron d'un hôtel proche du lac de Robertville, à l'AFP.
«On a bougé nos vaches et on a ouvert toutes nos barrières pour donner accès» à ce plan d'eau stratégique, explique cet homme de 54 ans. Une journaliste de l'AFP escortée dans la zone incendiée a vu une vaste étendue de végétation carbonisée, dégageant énormément de fumée. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente – un feu en 1911 avait également ravagé la zone.
Source: AFP
Un soldat meurt en luttant contre les flammes dans le nord-est de l'Espagne
Un soldat espagnol est mort dimanche alors qu'il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon, a déclaré le dirigeant de cette région du nord-est de l'Espagne.
«J'ai exprimé mes sincères condoléances au lieutenant-général de l'Unité militaire d'urgence pour le décès d'un soldat lors de l'incendie de Penas de Riglos», a déclaré Jorge Azcón sur X. Des médias locaux ont avancé que son camion s'était renversé.
Source: AFP