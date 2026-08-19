Un incendie se déclare en Lozère, déjà un pompier blessé et un hameau évacué

Un hameau d'une vingtaine de maisons a été évacué mercredi soir en Lozère où un incendie a parcouru 180 hectares faisant un blessé parmi les pompiers, ont annoncé les services de secours. Le feu s'était déclaré, pour une raison indéterminée, vers 16H40 au lieu-dit Le Thort sur la commune de Porvenchères, limitrophe de l'Ardèche.

Porté par des vents d'Est avec des rafales de 30 km/h, il menace le hameau d'Alzons, dont une vingtaine de maisons ont dû être évacuées, a déclaré en début de soirée à l'AFP le colonel Frédéric Lhomme, directeur du Sdis48.

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Le pompier blessé souffre de brûlures au 2e degré aux mains et aux jambes, a-t-il précisé. Les 130 pompiers engagés, de Lozère et d'Ardèche, sont assistés de considérables moyens aériens. Des renforts sont par ailleurs attendus en provenance de l'Hérault et du Gard, ce qui portera à 250 le nombre de personnels mobilisés, a précisé le patron du Sdis.

Le parc solaire du Roujanel, le plus important d'Occitanie situé sur la commune de Prévenchères, n'a pas été menacé par les flammes, avait précisé plus tôt un responsable des pompiers.

Source: AFP