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Il l'a gravi pour la 20e fois
Un alpiniste britannique réalise un record à l'Everest

L'alpiniste britannique Kenton Cool a gravi l'Everest pour la 20e fois vendredi, établissant un record pour les non-Népalais. Depuis 2004, il réalise presque chaque année cette ascension avec ses clients.
Publié: 10:26 heures
(Image d'ilustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'alpiniste britannique Kenton Cool a gravi vendredi l'Everest pour la 20e fois, battant son propre record du plus grand nombre d'ascensions du toit du monde par un non Népalais. «Nous avons appris qu'il a atteint le sommet de l'Everest tôt vendredi matin», a déclaré à l'AFP Khim Lal Gautam, un représentant du gouvernement depuis le camp de base. Depuis le début de la saison de printemps (avril-juin), plus de 600 alpinistes ont atteint le «toit du monde» (8849 m).

Guide de haute montagne, Kenton Cool avait réussi pour la première fois l'ascension du sommet de l'Himalaya en 2004, un exploit qu'il a ensuite renouvelé quasiment tous les ans avec des clients. Victime d'un grave accident d'escalade en 1996, le grimpeur britannique a cru qu'il ne pourrait plus marcher sans assistance à cause de fractures au niveau de ses deux talons.

Lors d'un entretien avec l'AFP en 2022, après sa 16e ascension, il avait déclaré que son record n'était «pas si impressionnant» au regard des performances des alpinistes népalais. Au moins sept d'entre eux comptent plus de 20 sommets à leur actif.

32 fois

L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa, 56 ans, surnommé «l'homme de l'Everest», a atteint le sommet de l'Everest pour la 32e fois le 17 mai, battant ainsi son propre record du monde. Lhakpa Sherpa, 52 ans, a également battu son propre record dans la catégorie des femmes avec une 11e ascension le même jour.

Le pays a délivré cette saison un nombre record de 492 permis d'ascension de l'Everest et un véritable village de tentes a été installé au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et les sherpas qui les assistent.

L'Everest a été officiellement vaincu pour la première fois le 29 mai 1953 par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa népalais Tensing Norkay.

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