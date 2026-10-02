Un engouement sans précédent s'est emparé du web slovène. Un boom que le petit pays alpin doit à Donald Trump, son idée de renommer l'intelligence artificielle en «super-intelligence» ayant fait bondir la demande de noms de domaines «.si».

Une lubie de Trump déclenche une ruée vers... la Slovénie

Une lubie de Trump déclenche une ruée vers... la Slovénie

Patrik Berger

Une simple formule inventée par Donald Trump a offert à la Slovénie un boom inattendu. Depuis que le président américain a annoncé son intention de rebaptiser l'intelligence artificielle «Super Intelligence», SI en abrégé, les spéculateurs se ruent sur les adresses Web slovènes. Et pour cause: l'extension nationale du pays est le «.si». Des adresses comme future.si ou intelligence.si pourraient ainsi soudainement susciter l'intérêt du secteur mondial de l'IA.

Le 22 septembre, à la tribune de l'ONU, Donald Trump expliquait que le terme «Artificial Intelligence» (AI) ne lui plaisait pas, estimant que l'adjectif «artificiel» donnait un côté «factice» à cette technologie. A ses yeux, «Super Intelligence» (SI) sonne nettement mieux. Il a d'ailleurs annoncé que les Etats-Unis utiliseraient désormais cette appellation dans leurs documents officiels.

220'000 nouvelles adresses Internet

Du côté de la Slovénie, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Alors que 3500 nouveaux noms de domaine en «.si» avaient été enregistrés sur l'ensemble du mois d'août, le compteur a tout simplement explosé depuis le discours de Donald Trump pour atteindre les 3700... par jour! Selon plusieurs médias spécialisés, des pics à plus de 4000 adresses en 24 heures ont même été observés, propulsant le nombre total de domaines en «.si» au-delà de la barre des 220'000.

Derrière cette ruée se cachent notamment des spéculateurs. Leur méthode? Acquérir des adresses attrayantes à bas prix en espérant les revendre plus tard aux entreprises pour un montant nettement plus élevé. Les analyses de la société de cybersécurité Netcraft révèlent d'ailleurs que l'engouement a démarré avant même le discours de Trump à l'ONU. Dès le 19 septembre, le milliardaire avait en effet lancé un sondage sur son réseau Truth Social pour trouver un nouveau terme pour remplacer celui de l'IA.

Peu de temps après, plus de la moitié des adresses en «.si» nouvellement acquises se retrouvaient déjà sur les plateformes de revente, parmi lesquelles donaldjtrump.si ou superintell.si. Face à cet afflux, le registre national slovène, register.si, a réagi en conseillant vivement aux entreprises et aux propriétaires de marques de réserver leur nom au plus vite s'ils ne le possédaient pas encore.