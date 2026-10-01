L'exécution de Christa Pike, prévue dans le Tennessee, aurait échoué. Des témoins affirment qu'elle respirait encore après l'injection létale. Aucune réaction officielle n'a été donnée par les autorités pénitentiaires.

AFP Agence France-Presse

L'exécution d'une femme dans l'Etat américain du Tennessee a échoué, selon des témoins et l'avocat de la condamnée. Ils ont affirmé aux médias que celle-ci respirait et ronflait encore de façon audible après avoir reçu l'injection létale. La condamnée a été transportée dans un hôpital voisin pour y être soignée, ont annoncé ses avocats.

Dans un communiqué, ces avocats ont fait état de «difficulté d'accès aux veines, veines rompues, pentobarbital dégradé, absence de soins médicaux d'urgence».

«Il semble que cela ne se soit pas déroulé comme prévu», a déclaré le journaliste d'investigation John North de WBIR, qui a assisté à la scène. «Quand nous avons quitté le bâtiment, pour autant que nous sachions, elle était probablement encore en vie», a-t-il ajouté.

L'administration pénitentiaire du Tennessee n'a communiqué aucune information sur la mise à mort prévue de Christa Pike, qui devait être la première femme exécutée dans le Tennessee depuis plus de deux siècles, ni répondu aux sollicitations de l'AFP.

Pour un meurtre en 1995

Au total, 18 femmes ont été exécutées aux Etats-Unis depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976, soit à peine plus de 1% des exécutions, selon l'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center (DPIC).

Christa Pike a été condamnée à la peine capitale pour le meurtre en 1995 de Colleen Slemmer, 19 ans, une de ses camarades dans le programme de formation professionnelle Job Corps, à Knoxville, alors qu'elle-même était âgée de 18 ans, dans une affaire de rivalité amoureuse.

Ses deux complices également adolescents, son petit ami de l'époque, âgé de 17 ans, et une autre jeune fille de 18 ans, ont échappé à la peine de mort. Le premier a été condamné à perpétuité et la seconde à une peine avec sursis en échange de son témoignage contre les deux autres.