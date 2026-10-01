DE
FR

Peine capitale dans le Tennessee
«Elle respirait encore»: l'exécution d'une femme aux USA a échoué

L'exécution de Christa Pike, prévue dans le Tennessee, aurait échoué. Des témoins affirment qu'elle respirait encore après l'injection létale. Aucune réaction officielle n'a été donnée par les autorités pénitentiaires.
Publié: il y a 16 minutes
Son exécution aurait échoué.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'exécution d'une femme dans l'Etat américain du Tennessee a échoué, selon des témoins et l'avocat de la condamnée. Ils ont affirmé aux médias que celle-ci respirait et ronflait encore de façon audible après avoir reçu l'injection létale. La condamnée a été transportée dans un hôpital voisin pour y être soignée, ont annoncé ses avocats.

Dans un communiqué, ces avocats ont fait état de «difficulté d'accès aux veines, veines rompues, pentobarbital dégradé, absence de soins médicaux d'urgence».

«Il semble que cela ne se soit pas déroulé comme prévu», a déclaré le journaliste d'investigation John North de WBIR, qui a assisté à la scène. «Quand nous avons quitté le bâtiment, pour autant que nous sachions, elle était probablement encore en vie», a-t-il ajouté.

L'administration pénitentiaire du Tennessee n'a communiqué aucune information sur la mise à mort prévue de Christa Pike, qui devait être la première femme exécutée dans le Tennessee depuis plus de deux siècles, ni répondu aux sollicitations de l'AFP.

Pour un meurtre en 1995

Au total, 18 femmes ont été exécutées aux Etats-Unis depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976, soit à peine plus de 1% des exécutions, selon l'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center (DPIC).

Christa Pike a été condamnée à la peine capitale pour le meurtre en 1995 de Colleen Slemmer, 19 ans, une de ses camarades dans le programme de formation professionnelle Job Corps, à Knoxville, alors qu'elle-même était âgée de 18 ans, dans une affaire de rivalité amoureuse.

Ses deux complices également adolescents, son petit ami de l'époque, âgé de 17 ans, et une autre jeune fille de 18 ans, ont échappé à la peine de mort. Le premier a été condamné à perpétuité et la seconde à une peine avec sursis en échange de son témoignage contre les deux autres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus