HP prévoit de supprimer jusqu’à 6000 emplois d’ici 2028 dans un vaste plan d’adoption de l’IA destiné à renforcer sa productivité. Le groupe vise un milliard de dollars d’économies, mais ses prévisions financières ont déçu Wall Street.

Le groupe informatique HP sacrifie des milliers d’emplois pour doper sa productivité

Le groupe informatique HP sacrifie des milliers d’emplois pour doper sa productivité

Le groupe informatique HP prévoit de supprimer des milliers d'emploi au profit de l'IA dans les trois ans à venir. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le géant américain de l'informatique HP a annoncé mardi, dans un communiqué, prévoir la suppression de 4000 à 6000 postes d'ici fin 2028 dans le cadre d'un plan d'adoption de l'intelligence artificielle (IA) qui doit lui permettre d'augmenter la productivité.

Cela pourrait représenter jusqu'à un peu plus de 10% des effectifs du groupe de Palo Alto (Californie), qui compte environ 58'000 salariés selon son dernier rapport annuel. C'est l'une des premières fois qu'une entreprise de taille importante fait publiquement un lien direct entre des réductions de personnel et la mise en place d'outils IA.

Un plan axé sur la productivité

Le plan à trois ans de HP doit «faire progresser la satisfaction des clients, l'innovation produits et la productivité par le biais de l'adoption et l'activation de l'intelligence artificielle» au sein du groupe, selon le communiqué. HP compte générer, grâce à cette initiative, environ un milliard de dollars d'économies en rythme annuel d'ici fin 2028.

Les coûts de restructuration devraient, eux, atteindre 650 millions de dollars au total, dont 250 millions pour l'exercice comptable décalé 2026 (de novembre à octobre). HP est né en 2015 de la scission du groupe informatique historique Hewlett-Packard, fondé en 1939 et alors en pleine restructuration.

L'entreprise avait décidé de loger ses activités d'infrastructures, de logiciels et de services aux entreprises dans HPE, tandis que les ordinateurs personnels et imprimantes se retrouvaient dans HP. Depuis dix ans et l'éclatement de Hewlett-Packard, HP n'a vu son chiffre progresser que de 7%.

La menace de l'IA

Beaucoup d'observateurs prédisent que la généralisation de l'IA générative va entraîner la suppression de nombreux emplois, certains estimant que ce mouvement pourrait être partiellement ou totalement compensé par la création de fonctions et de métiers nouveaux. Wall Street a mal réagi à cette annonce, conjuguée à la publication d'objectifs inférieurs aux attentes des analystes pour l'exercice fiscal 2026.

Le groupe a indiqué que ces projections jugées décevantes par le marché intégraient «des coûts supplémentaires liés» aux droits de douane mis en place par le gouvernement de Donald Trump pour les produits importés aux Etats-Unis. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre HP abandonnait près de 6%.