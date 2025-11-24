Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

L'audiovisuel public suisse vit un véritable séisme! La SSR annonce le licenciement de 900 collaborateurs à plein temps. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de vastes mesures d'économie, en plein débat sur l'abaissement de la redevance à 200 francs.

La SSR va supprimer 900 postes. Photo: keystone-sda.ch

Silja Anders et Laszlo Schneider

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) se prépare à des économies massives et à une réduction d’emplois d’une ampleur inédite, rapportent des sources internes. D’ici à 2029, l’audiovisuel public suisse devra couper quelque 270 millions de francs, soit environ 17% de son budget pour l'année 2024. Cette cure d’austérité entraînera la suppression d’environ 900 postes à plein temps, a annoncé lundi la directrice générale Susanne Wille.

Une première baisse de la redevance interviendra dès janvier 2027, ce qui oblige la SSR à économiser 125 millions de francs d’ici là. En parallèle, l’entreprise publique évolue dans un paysage médiatique en pleine mutation, où les usages numériques prennent une place croissante.

Pour affronter ces défis, la SSR prévoit une transformation en profondeur. Selon un communiqué, la direction générale sera réduite de huit à sept membres dès avril 2026, et la filiale technologique SWISS TXT sera entièrement intégrée au groupe.

Décisions politiques et contexte en cause

«Je continue de me battre pour une SSR forte. C’est pourquoi nous poursuivons sans relâche la transformation. Une nouvelle organisation de la direction en est une étape supplémentaire», déclare Susanne Wille. Au cœur de cette réorganisation: la création d’une nouvelle direction «Offre», qui réunira les départements Contenus et Distribution. La direction «Opérations» regroupera quant à elle la technologie et la production.

Concernant les suppressions de postes, Susanne Wille explique: «Nous regrettons profondément cette réduction d’effectifs. Les décisions politiques et le contexte dans lequel nous évoluons comme entreprise médiatique ne nous laissent pas d’autre choix. La SSR met tout en œuvre pour que cette étape soit menée de manière responsable et socialement acceptable.»

Licenciements inévitables

Un tiers des suppressions de postes – environ 300 équivalents plein temps – sera réalisé dans le cadre du programme d’économies déjà en cours. Les quelque 600 postes restants devront disparaître d’ici à 2029. Si des licenciements seront inévitables, une partie de cette réduction devrait toutefois passer par la fluctuation naturelle et les départs à la retraite.

La prochaine étape du projet de transformation «En avant SRG SSR» prévoit qu’à partir de janvier 2026, les services du personnel et des finances soient harmonisés à l’échelle du groupe. Les collaborateurs de ces unités resteront actifs dans leurs régions respectives, mais travailleront sous une gouvernance commune, afin de renforcer la cohérence et les synergies entre les différents sites.

Malgré l’ampleur de ces mesures, la SSR affirme vouloir continuer à proposer des programmes de qualité, accessibles à l’ensemble de la population. Cette réorganisation doit rendre l’entreprise plus numérique, plus agile et plus efficace, afin de mieux répondre aux défis à venir dans un secteur médiatique en pleine mutation.