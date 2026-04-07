DE
FR

Plus de 30 milliards de dollars
Anthropic explose ses revenus et dépasse OpenAI en terme de chiffre d'affaires

Anthropic annonce une croissance «exponentielle», avec des revenus triplés en un trimestre. La société affirme un chiffre d'affaires annualisé supérieur à 30 milliards de dollars, dépassant son rival OpenAI.
Publié: 04:41 heures
L'entreprise, co-dirigée par Dario Amodei, a annoncé ce lundi une croissance «exponentielle» de ses revenus. (Image d'archive)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Anthropic, créatrice du modèle d'IA générative Claude, a annoncé lundi une croissance «exponentielle» de ses revenus, multipliés par trois en un trimestre, au point de revendiquer pour la première fois un chiffre d'affaires annualisé supérieur à celui de son grand rival OpenAI, maison mère de ChatGPT. «Notre chiffre d'affaires annualisé», c'est-à-dire extrapolé à partir des revenus récents, «a désormais dépassé les 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards fin 2025», a indiqué la start-up de San Francisco dans un communiqué.

OpenAI, qui revendique le record de 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT, annonçait fin mars des revenus de deux milliards de dollars par mois, soit un rythme annualisé d'environ 24 milliards de dollars. Ces chiffres annualisés ne sont pas des comptes audités mais des projections des deux entreprises compte tenu de l'accélération des revenus produits par l'IA générative. Les deux sociétés sont encore très déficitaires, ces revenus restant largement inférieurs aux investissements et aux dépenses consenties pour construire et exploiter les centres de données géants nécessaires à la ruée vers l'IA.

Mais ce rythme de croissance illustre la dynamique d'adoption des outils d'IA dans l'économie. A titre de comparaison, Google a mis treize ans et Amazon seize pour atteindre la barre des 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Anthropic, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, y parviendrait en cinq ans si ce rythme se maintenait.

L'administration Trump voit rouge

L'entreprise, dirigée par la fratrie Dario et Daniela Amodei, a profité de la grande popularité des outils professionnels basés sur son modèle Claude. Elle affirme avoir désormais plus de 1000 clients dépensant plus d'un million de dollars en rythme annualisé, soit un doublement en moins de deux mois. OpenAI, bien plus populaire auprès du grand public avec ChatGPT, a entamé de son côté un recentrage sur ses outils professionnels, plus lucratifs, qui, par exemple, a entraîné fin mars l'arrêt de son réseau social de vidéos générées par IA, Sora2.

A lire aussi
Samsung Electronics prévoit un bénéfice d'exploitation record au 1er trimestre
37,9 milliards de dollars
Samsung Electronics annonce un bénéfice record au 1er trimestre
Et si les chatbots enterraient Google?
Révolution numérique
Les moteurs de recherche, comme Google, «vont disparaître»

Ces performances d'Anthropic contrastent avec ses difficultés avec l'administration Trump, qui l'a désigné comme «un risque» pour la sécurité nationale après son refus de voir Claude utilisé par le Pentagone pour la surveillance de masse des citoyens américains ou pour opérer des armes entièrement autonomes. Ces chiffres actualisés d'Anthropic ont été communiqués à l'occasion de l'accord signé avec Google et Broadcom pour déployer plusieurs gigawatts de capacité de calcul, à partir de 2027.

«La grande majorité de ces nouvelles capacités sera installée aux Etats-Unis», a précisé Anthropic, inscrivant ce projet dans le cadre de son engagement à investir 50 milliards de dollars dans les infrastructures américaines. La construction accélérée de centres de données énergivores aux Etats-Unis suscite une opposition croissante des citoyens américains, en majorité sceptiques ou inquiets devant l'essor de l'IA selon des études d'opinions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus