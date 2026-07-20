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Une notoriété exceptionnelle
Le Premier ministre hongrois propose une ex-championne d'échec à la présidence

L'ancienne championne d'échecs Judit Polgar pourrait devenir présidente de la Hongrie. Le Premier ministre Peter Magyar a annoncé lundi son intention de la proposer pour ce rôle.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
La hongroise Judit Polgar a été la meilleure joueuse de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle.
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a annoncé lundi vouloir proposer l'ancienne championne d'échecs Judit Polgar pour la présidence de la République.

«Notre pays a besoin d'unité, de paix et d'un président dont tous les Hongrois puissent être fiers», a déclaré M. Magyar sur Facebook, précisant qu'il devait rencontrer Mme Polgar mardi afin de lui demander si elle est prête à exercer cette fonction jusqu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Notoriété exceptionnelle

Femme de consensus peu associée aux partis, Judit Polgar, 49 ans, jouit d'une notoriété exceptionnelle en Hongrie.

Elle a été numéro un mondiale féminine d'échecs pendant plus d'un quart de siècle et demeure la seule femme à avoir intégré le Top 10 mondial toutes catégories.

Elevée avec ses soeurs pour devenir championne dans le cadre de la méthode pédagogique développée par leur père, elle a souvent raconté avoir dû surmonter les préjugés sexistes du monde des échecs. Elle a remporté des victoires retentissantes contre plusieurs champions du monde masculins, dont le Russe Garry Kasparov en 2002.

Retirée de la compétition depuis 2014, elle s'est tournée vers l'éducation et la promotion des échecs auprès des jeunes, une activité qui lui a valu une image largement consensuelle dans la société hongroise.

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Son parcours a souvent été rapproché de celui de l'héroïne de la série à succès de Netflix «Le Jeu de la dame» («The Queen's Gambit»), dont elle avait salué auprès de l'AFP en 2020 la fidélité à l'univers des échecs.

Tamas Sulyok rend le tablier

L'annonce de Peter Magyar intervient après que le président Tamas Sulyok, proche de l'ancien Premier ministre nationaliste Viktor Orban, a fini par accepter de rendre son tablier samedi.

Il a en effet annoncé accepter de signer l'amendement constitutionnel adopté lundi dernier par le parlement qui met fin à son mandat de manière anticipée.

Ce texte a été présentée par le dirigeant conservateur comme une étape de son projet visant à démanteler le système mis en place par Viktor Orban afin de verrouiller les institutions du pays.

Ancien président de la Cour constitutionnelle, Tamas Sulyok était peu connu du public avant d'être élu par le parlement pour un mandat de cinq ans en 2024.

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