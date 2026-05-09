Peter Magyar a été élu samedi Premier ministre de la Hongrie par 140 voix sur 199. Ce conservateur pro-européen succède à Viktor Orban après une victoire écrasante aux législatives du 12 avril.

ATS Agence télégraphique suisse

Peter Magyar est devenu samedi officiellement le nouveau Premier ministre de la Hongrie, après le vote du Parlement issu des législatives du 12 avril où il avait remporté une victoire écrasante contre le nationaliste Viktor Orban.

Le conservateur pro-européen, qui a surgi sur la scène politique hongroise il y a à peine deux ans, a été élu par 140 voix pour, 54 se prononçant contre et une abstention dans un parlement où son parti Tisza détient 141 sièges sur 199. Une consécration qui s'est déroulée en l'absence de Viktor Orban qui a renoncé à son poste de député.