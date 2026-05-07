Un hantavirus a causé le décès de trois passagers lors d'une croisière dans l'Atlantique entre le 11 avril et le 2 mai. Alors qu'un Suisse est hospitalisé à Zurich, l'incertitude plane sur l'origine de cette infection transmissible entre humains et sur son ampleur.

Quelle est la gravité de l'épidémie de hantavirus sur le navire de croisière? Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'exprimee lors d'une conférence de presse au sujet de l'épidémie d'hantavirus sur le paquebot MV Hodius. On s'attend à ce qu'il aborde la question transmission du virus, les tests en laboratoire, les mesures d'évacuation en cours et la coordination mondiale de ces opérations. Comment l'Organisation mondiale de la santé évalue-t-elle le danger? Sa conférence de presse est à suivre en direct. Une personne évacuée du bateau de croisière MV Hondius testée positive au hantavirus Une personne évacuée du navire de croisière MV Hondius, au coeur d'une alerte sanitaire internationale en raison d'un rare foyer d'hantavirus, a été testée positif à la maladie, a annoncé jeudi l'hôpital néerlandais qui le prend en charge. «Le RIVM (Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement) a confirmé que le patient admis est atteint du hantavirus. Le patient en a été informé», a déclaré l'hôpital Radboud de Nimègue. Source: AFP «Ce n’est pas le coronavirus» «Nous ne nous attendons pas à une grande épidémie, mais nous avons besoin d’une solidarité appropriée face à cette flambée», souligne Abdirahman Mahamud. «Nous pensons qu’il s’agira d’une flambée limitée si tous les pays font preuve de solidarité les uns envers les autres et si la chaîne de transmission est brisée. En quoi la situation actuelle diffère–t–elle des premiers jours de la pandémie de coronavirus?», demande une journaliste. Maria van Kerkhove répond: «Ce n’est pas le coronavirus. C’est un autre virus. Il s’agit d’une épidémie que nous observons sur un navire. Nous avons cinq cas confirmés. Ce n’est pas la même situation qu’il y a six ans.» La plupart des hantavirus ne seraient pas transmis par l’homme, mais par des rongeurs. «Les mesures prises à bord visent à minimiser le risque.» Les passagers à bord portent des masques Une journaliste de l’agence de presse AFP pose deux questions: la flambée actuelle de hantavirus constitue–t–elle une épidémie? Et les gens devraient–ils porter des masques? Maria van Kerkhove mentionne que le hantavirus a une longue période d’incubation. Selon elle, les passagers à bord portent des masques. C’est également ce que devraient faire les personnes qui s’occupent de personnes susceptibles d’être infectées. «Les deux personnes aux Pays–Bas sont dans un état stable», ajoute–t–elle pour faire le point sur l’état des patients. «Ce n’est pas la Covid, ce n’est pas la grippe. La propagation est différente», souligne–t–elle. Le directeur général de l’OMS remercie le capitaine du paquebot L’OMS a informé 12 pays, dont le Canada, le Danemark, Singapour, la Suède, la Suisse, les Etats–Unis et le Royaume–Uni, de la présence de passagers ayant quitté le navire à Sainte–Hélène. On continue par ailleurs à suivre les passagers qui se trouvaient à bord d’un vol sud–africain avec la Néerlandaise décédée. Tedros Adhanom Ghebreyesus remercie l’équipage du paquebot. «Je suis en contact avec le capitaine. Je le remercie pour tout.» «Plus personne à bord du navire ne présente de symptômes» Tedros Adhanom Ghebreyesus évoque brièvement le cas du patient suisse, sans toutefois donner de nouvelles informations. «Plus personne à bord du navire ne présente de symptômes», ajoute–t–il ensuite. Il précise toutefois que d’autres personnes, ayant été en contact avec des personnes infectées, présenteraient des symptômes. Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est mis d’accord avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour que le paquebot puisse accoster aux Canaries. «Tous les passagers ont été priés de rester dans leurs cabines. Toutes les cabines sont en cours de désinfection. Si un passager présente des symptômes, il sera isolé», explique Tedros Adhanom Ghebreyesus concernant la marche à suivre à bord. «Le risque pour la population des Canaries est faible» Abdirahman Mahamud, responsable des situations d’urgence à l’OMS, précise: «Nous avons un plan de débarquement bien défini.» Il ne dévoile toutefois pas les détails de ce plan. Tedros Adhanom Ghebreyesus ajoute: «Le risque pour la population des Canaries est faible. La solidarité est désormais la priorité.» Maria van Kerkhove, responsable des pandémies à l’OMS, prend ensuite la parole. Elle salue le travail accompli en Suisse et laisse entrevoir un soutien à l’Espagne. Huit cas signalés à l'OMS Huit cas ont été signalés à l'OMS à ce jour, cinq son confirmés. Tedros Adhanom Ghebreyesus confirme que la souche d'hantavirus présente sur le bateau de croisière est la souche des Andes, qui se transmet d'une personne à l'autre. Elle se transmet principalement par contact étroit. Le patient zéro était un homme qui a été infecté le 6 avril et est décédé cinq jours plus tard. Son épouse a également été identifiée; elle est décédée fin avril. Le patient zurichois est stable Le patient atteint d'un hantavirus et soigné à l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) est toujours dans un état stable, a indiqué jeudi l'hôpital à Keystone-ATS. Selon l'institution, le patient est soigné à Zurich depuis le 4 mai. Il présentait des symptômes correspondant à une infection au hantavirus, a ajouté l'hôpital. Parmi ceux-ci figuraient une légère détérioration de son état général, une légère fièvre, des douleurs articulaires et de la toux. «La quarantaine est stricte» L'USZ avait été informé au préalable de cette potentielle infection, raison pour laquelle le patient a été pris en charge dès le début avec les mesures de protection nécessaires. «La quarantaine est stricte et doit être maintenue pendant 45 jours au maximum», a ajouté l'hôpital. Selon lui, l'isolement est conforme au protocole également appliqué pour d'autres virus pouvant se transmettre par voie respiratoire. Cela implique un placement dans une unité dotée d'une ventilation contrôlée, d'accès sécurisés et d'équipements de protection individuelle pour le personnel. Source: ATS Le MV Hondius «n'accostera pas» aux Canaries, «il mouillera» au large, dit le président régional Le navire de croisière frappé par un foyer de hantavirus «n'accostera pas» aux Canaries, a assuré jeudi le président du gouvernement régional, opposé à son arrivée, «il mouillera» au large avant l'évacuation des 147 passagers. Fernando Clavijo s'est déclaré ces derniers jours contre l'accostage du MV Hondius sur le sol des Canaries, estimant que l'opération des personnes à son bord aurait dû avoir lieu au Cap-Vert, destination finale initialement prévue de sa croisière, où il a mouillé pendant plusieurs jours avant de partir mercredi vers l'archipel espagnol. Dans le détail, «le navire n'accostera en aucun cas, il mouillera seulement au large», a indiqué Fernando Clavijo face à la presse à l'issue d'une réunion avec Mónica García Gómez à Madrid, se réjouissant de cette «très bonne nouvelle». Comment débarquer les passagers? «L'évacuation des passagers se fera au moyen d'une vedette ou d'un petit vaisseau qui pourra atteindre (le navire), récupérer les passagers, les transférer et les acheminer vers l'aéroport» de Tenerife Sud, tout proche, a poursuivi le président régional. «En aucun cas les passagers ne quitteront le navire tant que les avions ne seront pas à l'aéroport», a-t-il enchaîné. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a expliqué que cette décision avait été prise notamment car le port industriel de Granadilla «n'est pas équipé pour le débarquement de passagers». Sauf cas critique, «tous les passagers étrangers seront rapatriés» en avion après leur arrivée aux Canaries, avait de son côté dit mercredi la ministre Mónica García Gómez. Selon le site de suivi maritime Marine Traffic, le MV Hondius devrait arriver aux Canaries dimanche en milieu de journée. Source: AFP Asymptomatique, un Danois débarqué du navire de croisière en auto-isolement Un Danois qui se trouvait à bord du navire de croisière touché par l'hantavirus et en avait débarqué le 24 avril s'est placé en auto-isolement, a annoncé jeudi le Centre danois pour la sécurité des patients. «Un Danois a été à bord du MV Hondius. Le Centre danois pour la sécurité des patients est en contact avec (ce) Danois qui est actuellement en auto-isolement au Danemark. Cette personne ne présente aucun symptôme de maladie», a écrit l'agence dans un communiqué. Un risque «faible» Revenue au Danemark à la fin du mois d'avril, cette personne, dont ni l'âge ni le genre n'ont été rendus publics, n'a pas été en contact étroit avec les personnes présentes sur le MV Hondius qui ont développé la maladie. L'agence, en contact régulier avec l'intéressé, juge «faible» le risque que cette personne ait contracté l'hantavirus. Le croisiériste Oceanwide Expeditions, qui exploite le bateau frappé par un foyer d'hantavirus qui a déjà fait trois morts, avait annoncé plus tôt jeudi que trente passagers, d'au moins douze nationalités différentes, avaient quitté la croisière lors d'une escale le 24 avril sur l'île britannique de Saint-Hélène. Source: AFP Deux résidents de Singapour à l'isolement dans l'attente de tests Deux résidents de Singapour qui se trouvaient à bord du navire de croisière touché par l'hantavirus ont été placés à l'isolement dans leur pays dans l'attente des résultats de leurs tests pour cette rare maladie respiratoire, a annoncé jeudi le Centre national des maladies infectieuses (CDA) de Singapour. «Deux résidents de Singapour se trouvaient à bord du navire de croisière MV Hondius, qui a signalé une flambée de hantavirus Andes. Les deux personnes ont été isolées au Centre national des maladies infectieuses, où elles sont testées pour l'hantavirus», a indiqué dans un communiqué le CDA. «Les résultats de leurs tests sont en attente. L'une présente un écoulement nasal mais est par ailleurs en bonne santé, et l'autre est asymptomatique. Le risque pour la population générale à Singapour est actuellement faible», toujours selon le CDA. Source: AFP Autres entrées

De nombreuses zones d'ombre subsistent autour du foyer d'hantavirus qui a fait trois morts parmi les passagers ayant voyagé à bord du navire immobilisé en face du port de la capitale cap-verdienne, dans l'Atlantique, et dont l'armateur à demandé mercredi à accoster à Tenerife.

Si plusieurs cas ont été identifiés parmi les passagers et l'équipage, l'origine exacte de la contamination et les conditions de sa propagation restent à ce stade incertaines, tout comme l'ampleur réelle de l'épisode.

Voici ce que l'on sait sur le foyer d'infection à hantavirus survenu lors d'une croisière à bord du MV Hondius, navire du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Qui sont les victimes?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de trois morts, un couple de Néerlandais et une Allemande.

C'est un passager néerlandais de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes (fièvre, maux de tête et légère diarrhée), le 6 avril, selon l'OMS. Il est décédé le 11 avril à bord du navire. Aucun test microbiologique n'avait alors été effectué sur cet homme.

Le 24 avril, son corps a été débarqué à Sainte-Hélène (Royaume-Uni), avec son épouse, une Néerlandaise de 69 ans. Cette dernière, après avoir à son tour présenté des symptômes, a embarqué le 25 avril par avion pour Johannesburg où elle a été hospitalisée et est décédée le lendemain.

Son infection à l'hantavirus a été confirmée le 4 mai. C'est à ce stade le seul cas confirmé d'hantavirus parmi les trois personnes décédées.

Le 2 mai, une ressortissante allemande est décédée à bord, après de premiers symptômes (fièvre et malaise général) le 28 avril.

Qui sont les malades?

Mercredi à la mi-journée, l'OMS recensait «8 cas, dont 3 confirmés» par des tests. Soit trois décès (dont la passagère néerlandaise dont l'infection a été confirmée par un test) et cinq autres cas (dont deux confirmés par des tests).

Une infection à hantavirus a été confirmée la première fois, au cours de cette expédition, chez un passager britannique de 69 ans.

Il avait consulté le médecin de bord le 24 avril, avant d'être débarqué le 27 avril sur l'Île de l'Ascension (Royaume-Uni) et transféré à Johannesburg. Il se trouvait lundi "dans un état critique mais stable", selon Oceanwide Expeditions.

Un autre passager du bateau, hospitalisé à Zurich, a également été testé positif au hantavirus le 5 mai, selon les autorités suisses mercredi. Le ministère suisse de la Santé a précisé qu'il était «rentré en Suisse depuis Sainte-Hélène», où le bateau avait fait escale entre les 22 et 24 avril, selon les données de suivi maritime de Marine Traffic.

Son épouse, qui «ne présente jusqu'ici aucun symptôme (...) s'est placée en isolement pour des raisons de sécurité», a expliqué le ministère suisse. Les deux époux sont suisses, selon les autorités du pays.

Trois autres cas suspects ont été débarqués mercredi du MV Hondius au Cap-Vert: deux membres d'équipage britannique et néerlandais, malades, et une personne cas contact, asymptomatique. Ils «sont en route pour recevoir des soins médicaux aux Pays-Bas», selon le directeur général de l'OMS.

Le patient asymptomatique sera hospitalisé en Allemagne, ont ensuite précisé les pompiers allemands.

Transmission interhumaine

Le hantavirus "des Andes", transmissible entre humains, a été détecté sur deux des personnes testées: sur un des passagers évacués en Afrique du Sud, selon le ministre sud-africain de la Santé, et sur le malade de Zurich, selon un test effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève. Il s'agit de la seule souche pour laquelle une transmission interhumaine est documentée.

Les hantavirus se transmettent à l'être humain par l'intermédiaire de rongeurs sauvages infectés (souris, rats...) qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leurs déjections ainsi que l'inhalation de poussière contaminée peuvent provoquer une infection.

Une telle infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Selon le directeur général de l'OMS mercredi, «à ce stade, le risque global pour la santé publique demeure faible».

Cas contacts

Des efforts sont en cours pour rechercher d'éventuels cas contacts avec les personnes infectées. En particulier, hors du navire, les voyageurs à bord du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg emprunté par la Néerlandaise de 69 ans qui, depuis, est décédée.

Ce vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril comptait 82 passagers et six membres d'équipage à bord, selon une représentante de la compagnie.

D'autres personnes sont aussi recherchées, a précisé le ministre sud-africain de la Santé mercredi, comme celles «qui se trouvaient à l'aéroport (de Johannesburg) avant que cette dame ne fasse son malaise» ainsi que le «personnel de santé de Kempton Park», l'hôpital où elle a été traitée jusqu'à son décès.

Quant au Britannique de 69 ans actuellement hospitalisé à Johannesburg, il n'avait pas été évacué par un vol commercial mais «des professionnels de santé ont également été en contact avec lui», a indiqué le ministre: «Au total, 62 personnes auraient pu entrer en contact avec ces personnes, 42 d'entre elles ont déjà été retrouvées et sont actuellement sous surveillance».

L'expédition

Le navire voyageait avec 147 personnes – 88 passagers et 59 membres d'équipage – de 23 nationalités, a indiqué l'OMS mardi.

Parmi les passagers, les plus nombreux sont les Britanniques (19), les Américains (17) et les Espagnols (13), selon l'opérateur. Il y a également, entre autres, cinq Français.

Au sein de l'équipage, les nationalités les plus représentées sont les Philippins (38) et les Ukrainiens (5).

Selon l'OMS, l'expédition a quitté Ushuaïa le 1er avril pour une traversée de l'Atlantique Sud, avec plusieurs escales dans des régions reculées, notamment dans l'Antarctique.

Il s'est rendu dans les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (5 au 7 avril), puis dans les îles Tristan da Cunha, Inaccessible et Nightingale (13 au 16 avril), selon les données de suivi maritime de MarineTraffic. Il a fait le tour de l'île Gough le 17 avril, avant de rejoindre l'île Sainte-Hélène le 22 avril, jusqu'au 24 avril.