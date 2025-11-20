Un otage israélien dit avoir subi des agressions sexuelles

Un otage israélien libéré, Guy Gilboa-Dalal, révèle avoir été agressé sexuellement par son geôlier à Gaza. Dans un entretien télévisé, il décrit des actes de violence et de menaces, devenant le premier homme à témoigner de tels sévices en captivité.

Guy Gilboa-Dalal lors d'une fête le 26 octobre 2025 à Alfei Menashe, une colonie israélienne en Cisjordanie. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Guy Gilboa-Dalal, un otage israélien libéré le 13 octobre après plus de deux ans de captivité, a raconté dans un entretien télévisé avoir été agressé sexuellement par son geôlier à Gaza.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Guy Gilboa-Dalal est le premier homme a témoigner aussi crument de sévices sexuels subis en captivité à Gaza. «Il me laisse prendre une douche, et quand je finis de me doucher, il me tire de là et ne me laisse pas mettre mes vêtements», précise le jeune homme dans un extrait de l'entretien exclusif avec la chaîne 12 devant être diffusé vendredi soir

«Il me ramène dans leur chambre puis me jette sur l'un des fauteuils et commence à me toucher partout», décrit-il dans cette séquence diffusée sur le site de la chaîne. «Je lui ai dit 'mais c'est interdit dans l'islam', alors il m'a mis un fusil sur la tête et un couteau sous la gorge et a menacé de me tuer si j'en parlais», ajoute l'ancien otage.

D'autres témoignages similaires

Quand la journaliste lui demande s'il s'agit d'un acte unique, Guy Gilboa-Dalal répond que non mais ajoute ne pas pouvoir en parler. Guy Gilboa-Dalal, 24 ans, a été enlevé avec son meilleur ami Evyatar David à la fête techno Nova le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre de Gaza.

Il avait été vu avec Evyatar David en février 2025 sur une vidéo du Hamas, regardant une des cérémonies de libération des otages à Gaza avant d'être enfermés dans une voiture, suppliant pour une libération. Il a été libéré avec les 19 autres derniers otages du 7-Octobre en vie après l'annonce le 10 octobre d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

Témoignant mi-novembre à Genève devant le Comité des Nations unies contre la torture, l'ancienne otage Aviva Siegel a raconté avoir vu des violences sexuelles commises contre des otages durant sa captivité. Amit Soussana a pour sa part été en mars 2024 la première otage à révéler publiquement, dans un entretien au New York Times, avoir été victime d'une agression sexuelle commise par un de ses geôliers.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans un rapport publié début 2024 à l'issue d'une mission en Israël, alors qu'une centaine d'otages vivants étaient encore détenus dans Gaza, la représentante spéciale du secrétaire générale de l'ONU chargée des violences sexuelles commises en période de conflit indiquait avoir reçu, «sur la base des témoignages directs des otages libérés (...) des informations claires et convaincantes indiquant que des violences sexuelles, y compris des viols, des tortures sexualisées (...avaient) été infligées à certaines femmes et enfants pendant leur captivité» à Gaza.