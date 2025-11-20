DE
FR

«Il a menacé de me tuer si j'en parlais»
Un otage israélien dit avoir subi des agressions sexuelles

Un otage israélien libéré, Guy Gilboa-Dalal, révèle avoir été agressé sexuellement par son geôlier à Gaza. Dans un entretien télévisé, il décrit des actes de violence et de menaces, devenant le premier homme à témoigner de tels sévices en captivité.
Publié: 22:17 heures
|
Dernière mise à jour: 22:27 heures
Partager
Écouter
Guy Gilboa-Dalal lors d'une fête le 26 octobre 2025 à Alfei Menashe, une colonie israélienne en Cisjordanie.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Guy Gilboa-Dalal, un otage israélien libéré le 13 octobre après plus de deux ans de captivité, a raconté dans un entretien télévisé avoir été agressé sexuellement par son geôlier à Gaza.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Guy Gilboa-Dalal est le premier homme a témoigner aussi crument de sévices sexuels subis en captivité à Gaza. «Il me laisse prendre une douche, et quand je finis de me doucher, il me tire de là et ne me laisse pas mettre mes vêtements», précise le jeune homme dans un extrait de l'entretien exclusif avec la chaîne 12 devant être diffusé vendredi soir

«Il me ramène dans leur chambre puis me jette sur l'un des fauteuils et commence à me toucher partout», décrit-il dans cette séquence diffusée sur le site de la chaîne. «Je lui ai dit 'mais c'est interdit dans l'islam', alors il m'a mis un fusil sur la tête et un couteau sous la gorge et a menacé de me tuer si j'en parlais», ajoute l'ancien otage.

D'autres témoignages similaires

Quand la journaliste lui demande s'il s'agit d'un acte unique, Guy Gilboa-Dalal répond que non mais ajoute ne pas pouvoir en parler. Guy Gilboa-Dalal, 24 ans, a été enlevé avec son meilleur ami Evyatar David à la fête techno Nova le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre de Gaza.

A lire aussi
De nombreux viols et mutilations ont été perpétrés par les membres du Hamas
Des récits d'une violence rare
Une enquête met en lumière les viols perpétrés par le Hamas
Selon une ex-détenue, le Hamas a abusé sexuellement de nombreuses femmes
Otage pendant 51 jours
Selon une ex-détenue, le Hamas a abusé sexuellement de nombreuses femmes

Il avait été vu avec Evyatar David en février 2025 sur une vidéo du Hamas, regardant une des cérémonies de libération des otages à Gaza avant d'être enfermés dans une voiture, suppliant pour une libération. Il a été libéré avec les 19 autres derniers otages du 7-Octobre en vie après l'annonce le 10 octobre d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

Témoignant mi-novembre à Genève devant le Comité des Nations unies contre la torture, l'ancienne otage Aviva Siegel a raconté avoir vu des violences sexuelles commises contre des otages durant sa captivité. Amit Soussana a pour sa part été en mars 2024 la première otage à révéler publiquement, dans un entretien au New York Times, avoir été victime d'une agression sexuelle commise par un de ses geôliers.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Dans un rapport publié début 2024 à l'issue d'une mission en Israël, alors qu'une centaine d'otages vivants étaient encore détenus dans Gaza, la représentante spéciale du secrétaire générale de l'ONU chargée des violences sexuelles commises en période de conflit indiquait avoir reçu, «sur la base des témoignages directs des otages libérés (...) des informations claires et convaincantes indiquant que des violences sexuelles, y compris des viols, des tortures sexualisées (...avaient) été infligées à certaines femmes et enfants pendant leur captivité» à Gaza.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140
Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus