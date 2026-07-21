Le naufrage du ferry MV Barima, survenu dans la nuit de samedi à dimanche au large du Guyana, a fait au moins 27 morts. Quelque 69 personnes ont été secourues, tandis que 83 autres sont toujours portées disparues, selon un bilan encore provisoire.

Le bilan du naufrage d'un ferry au Guyana grimpe à 27 morts

Le bilan du naufrage d'un ferry au Guyana grimpe à 27 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan, encore provisoire, du naufrage du ferry MV Barima dans la nuit de samedi à dimanche au nord-ouest du Guyana est désormais de 69 survivants, au moins 27 morts et 83 disparus, a annoncé le Premier ministre guyanien Mark Phillips. «A ce stade des opérations, le nombre de personnes secourues s'élève désormais à 69. Un total de 27 corps ont été récupérés. Le dernier rapport fait état de 83 personnes supplémentaires encore à retrouver. Elles sont considérées comme portées disparues», a affirmé le Premier ministre de ce petit pays anglophone lors d'une conférence de presse.

«Nous gardons espoir qu'il y ait encore des personnes en vie et, par conséquent, nous poursuivons nos opérations de recherche et de secours», a-t-il ajouté. «Notre priorité, encore une fois, est de retrouver des personnes. Les retrouver en vie. Malheureusement, nous avons découvert certaines personnes qui sont décédées lors de cet incident tragique. Et, dans ces cas-là, nous concentrons nos efforts sur la récupération de leurs corps, sur leur identification formelle, et sur le travail avec leurs familles et leurs communautés afin de les aider à faire leur deuil», a-t-il dit.

Le Premier ministre est également revenu sur le nombre de personnes à bord au moment du naufrage, 179 selon lui, qui ne correspondait pas aux 133 inscrites sur la liste des passagers. «Nous avons réduit la marge d'incertitude concernant ce nombre, grâce au travail réalisé par l'équipe qui a été mise sur pied. Ils ont recueilli beaucoup d'informations (...) au moment du chargement du bateau» et «c'est ce qui nous a permis de ramener ce chiffre à 179» à bord. Mark Phillips a souligné qu'une équipe d'une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane française étaient sur place et que des appareils de compagnies pétrolières étaient utilisés dans les opérations de recherche.

Après des propos confus la veille sur des membres d'équipage testés positifs au cannabis, Mark Phillips a précisé que le capitaine du bateau avait été «testé»: «Il a été soumis à des tests, et pendant cette procédure, les garde-côtes ont placé le capitaine sous leur garde». «Comme je l'ai dit hier, une enquête sera menée, et le rapport ainsi que les recommandations issues de cette enquête détermineront les mesures qui seront prises», a conclu le Premier ministre à propos de toute l'affaire (liste des passagers, surpoids ou non, tests de drogue).