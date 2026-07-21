DE
FR

83 personnes toujours portées disparues
Le bilan du naufrage d'un ferry au Guyana grimpe à 27 morts

Le naufrage du ferry MV Barima, survenu dans la nuit de samedi à dimanche au large du Guyana, a fait au moins 27 morts. Quelque 69 personnes ont été secourues, tandis que 83 autres sont toujours portées disparues, selon un bilan encore provisoire.
Publié: il y a 28 minutes
«A ce stade des opérations, le nombre de personnes secourues s'élève désormais à 69», a annoncé le Premier ministre guyanien.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le bilan, encore provisoire, du naufrage du ferry MV Barima dans la nuit de samedi à dimanche au nord-ouest du Guyana est désormais de 69 survivants, au moins 27 morts et 83 disparus, a annoncé le Premier ministre guyanien Mark Phillips. «A ce stade des opérations, le nombre de personnes secourues s'élève désormais à 69. Un total de 27 corps ont été récupérés. Le dernier rapport fait état de 83 personnes supplémentaires encore à retrouver. Elles sont considérées comme portées disparues», a affirmé le Premier ministre de ce petit pays anglophone lors d'une conférence de presse.

A lire aussi
Le Guyana poursuit les recherches après un naufrage aux nombreuses zones d'ombre
L'équipage était sous cannabis
Naufrage au Guyana, le nombre exact de disparus reste encore inconnu
Un ferry fait naufrage avec 133 personnes à son bord au large du Guyana
Au moins 53 personnes sauvées
Un ferry fait naufrage avec 133 personnes à son bord au large du Guyana

«Nous gardons espoir qu'il y ait encore des personnes en vie et, par conséquent, nous poursuivons nos opérations de recherche et de secours», a-t-il ajouté. «Notre priorité, encore une fois, est de retrouver des personnes. Les retrouver en vie. Malheureusement, nous avons découvert certaines personnes qui sont décédées lors de cet incident tragique. Et, dans ces cas-là, nous concentrons nos efforts sur la récupération de leurs corps, sur leur identification formelle, et sur le travail avec leurs familles et leurs communautés afin de les aider à faire leur deuil», a-t-il dit.

Le Premier ministre est également revenu sur le nombre de personnes à bord au moment du naufrage, 179 selon lui, qui ne correspondait pas aux 133 inscrites sur la liste des passagers. «Nous avons réduit la marge d'incertitude concernant ce nombre, grâce au travail réalisé par l'équipe qui a été mise sur pied. Ils ont recueilli beaucoup d'informations (...) au moment du chargement du bateau» et «c'est ce qui nous a permis de ramener ce chiffre à 179» à bord. Mark Phillips a souligné qu'une équipe d'une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane française étaient sur place et que des appareils de compagnies pétrolières étaient utilisés dans les opérations de recherche.

Après des propos confus la veille sur des membres d'équipage testés positifs au cannabis, Mark Phillips a précisé que le capitaine du bateau avait été «testé»: «Il a été soumis à des tests, et pendant cette procédure, les garde-côtes ont placé le capitaine sous leur garde». «Comme je l'ai dit hier, une enquête sera menée, et le rapport ainsi que les recommandations issues de cette enquête détermineront les mesures qui seront prises», a conclu le Premier ministre à propos de toute l'affaire (liste des passagers, surpoids ou non, tests de drogue).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus