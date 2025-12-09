Le conseiller présidentiel russe Kirill Dmitriev s'en prend à nouveau à l'Europe. Et cette fois-ci même à l'ancien président américain Joe Biden. L'Europe devrait désormais écouter «Papa Trump».

Alexander Terwey

Le Kremlin a fermement rejeté il y a quelques semaines un plan de paix européen destiné à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Le plan européen ne nous convient pas», a déclaré le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, selon un rapport de l'agence de presse russe Tass. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est ensuite à son tour emporté contre l'Europe.

«Vous avez eu votre chance, les gars. Mais vous ne l'avez pas saisie. Vous avez tout simplement tout gâché», a lancé Sergueï Lavrov. Mais cela ne suffit pas.

«Il est temps d'écouter papa Trump»

Kirill Dmitriev, autre conseiller influent du président russe Vladimir Poutine, a vivement attaqué les Européens et l'ancien président américain Joe Biden dans un communiqué diffusé lundi. «L'équipe Biden tient fermement Bruxelles et pousse l'UE sur la mauvaise voie», ont rapporté les agences russes en citant le conseiller du Kremlin.

«Immigration massive, politique criminelle laxiste et déclin économique et civilisationnel.» Kirill Dmitriev ajoute: «Maintenant, les bureaucrates de l'UE, sous la direction de papa Trump, ne veulent soudainement plus d'ingérence américaine. Il est temps d'écouter papa et de sauver l'Europe.»

Trump, le seul sauveur

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déjà montré une proximité similaire avec le président américain Donald Trump et son administration il y a quelques semaines, lorsqu'il avait critiqué les Européens. Il a salué les Etats-Unis, présentés comme le seul pays occidental «qui prend l'initiative de régler le conflit», a-t-il déclaré en évoquant le plan de paix proposé par Washington.

Le plan initial en 28 points a depuis été amputé de certains éléments et remanié à plusieurs endroits. Le plan présenté par Trump a été largement critiqué comme une «liste de souhaits de la Russie».

L'un des principaux conseillers de Poutine

Kirill Dmitriev joue un rôle clé pour le Kremlin dans les discussions de paix et s'est imposé comme l'un des conseillers les plus influents auprès de Poutine. Il n'est pas seulement banquier d'investissement et directeur du fonds d'investissement public russe: il est aussi devenu l'envoyé spécial du président russe. Kirill Dmitriev a négocié avec les Etats-Unis le plan de paix visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine.

«La communication avec Steve Witkoff passe par Kirill Dmitriev», rapporte l'ancien diplomate russe Boris Bondarev, cité par la «Deutsche Welle». Selon lui, le gouvernement américain présente de nombreux points faibles, mais l'envoyé spécial Steve Witkoff serait le plus vulnérable. Boris Bondarev poursuit: «C'est pourquoi Dmitriev a été chargé de le travailler et de faire avancer les intérêts de la Russie via ce point faible.»