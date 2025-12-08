L'unité d'élite russe Rubicon cible désormais spécifiquement les pilotes de drones ukrainiens et leurs réseaux. Une experte et un commandant ukrainien s'inquiètent de la situation.

Cette unité d'élite russe adopte une nouvelle stratégie et fait trembler l'Ukraine

Un tournant dans la guerre?

Marian Nadler et BliKI

La guerre de drones menée par la Russie a connu un développement spectaculaire ces derniers mois, comme le rapport le «Kyiv Independent». Selon des soldats et des experts ukrainiens, la Russie a rattrapé son retard initial dans le domaine des drones et a même pris une longueur d'avance sur Kiev.

L'unité d'élite russe Rubikon, qui traque les drones ukrainiens et leurs pilotes, joue un rôle clé dans cette évolution. Comme l'écrit le «Kyiv Independent», Rubikon publie chaque jour plusieurs vidéos de drones ukrainiens abattus. Le nombre de destructions de drones signalées est passé de 31 en janvier à plus de 2000 en novembre.

Un grand danger pour l'Ukraine

«Ils ont d'abord attaqué notre logistique et nos drones d'observation», rapporte le commandant adjoint d'une unité de drones ukrainiens. Selon lui, les nouveaux soldats d'élite russes sont plus mobiles et visent de manière ciblée les lignes d'approvisionnement.

Les experts voient dans la professionnalisation de la guerre des drones russes un grand danger. «Cela semble vraiment menaçant», déclare Kate Bondar du Center for Strategic and International Studies au portail d'information ukrainien.

La situation s'aggrave sans cesse

La stratégie russe comprend, outre le lancement de drones, des attaques contre l'infrastructure de communication des unités ukrainiennes. La Russie a en outre massivement développé la production et la formation de pilotes de drones.

« Quiconque prétend que l'ennemi est un idiot ne fera pas long feu Le commandant adjoint d'une unité de drones ukrainiens »

Le vice-commandant ukrainien souligne que le problème n'est pas près de disparaître. «La situation devient toujours plus grave. Malheureusement, l'ennemi ne cesse de s'améliorer. Quiconque prétend que l'ennemi est un idiot ne fera pas long feu», estime-t-il.

Le FSB est-il derrière le Rubicon?

Le soldat, surnommé «Komers», pense que le Rubicon est un projet du FSB, le service de renseignement intérieur russe, mais il tempère: «Ce n'est que mon avis personnel.»

Jusqu'à présent, l'Ukraine a pu compenser la supériorité numérique des troupes russes en utilisant habilement des drones. Mais cet avantage semble désormais appartenir au passé.