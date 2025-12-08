DE
FR
L'unité d'élite Rubikon cible les drones ukrainiens
0:39
La Russie frappe fort:L'unité d'élite Rubikon cible les drones ukrainiens

Un tournant dans la guerre?
Cette unité d'élite russe adopte une nouvelle stratégie et fait trembler l'Ukraine

L'unité d'élite russe Rubicon cible désormais spécifiquement les pilotes de drones ukrainiens et leurs réseaux. Une experte et un commandant ukrainien s'inquiètent de la situation.
Publié: 11:25 heures
|
Dernière mise à jour: 13:32 heures
1/6
Les unités de drones ukrainiens sont moins sûres aujourd'hui qu'au début de la guerre.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
bliki.jpg
Marian Nadler et BliKI

La guerre de drones menée par la Russie a connu un développement spectaculaire ces derniers mois, comme le rapport le «Kyiv Independent». Selon des soldats et des experts ukrainiens, la Russie a rattrapé son retard initial dans le domaine des drones et a même pris une longueur d'avance sur Kiev.

L'unité d'élite russe Rubikon, qui traque les drones ukrainiens et leurs pilotes, joue un rôle clé dans cette évolution. Comme l'écrit le «Kyiv Independent», Rubikon publie chaque jour plusieurs vidéos de drones ukrainiens abattus. Le nombre de destructions de drones signalées est passé de 31 en janvier à plus de 2000 en novembre.

Un grand danger pour l'Ukraine

«Ils ont d'abord attaqué notre logistique et nos drones d'observation», rapporte le commandant adjoint d'une unité de drones ukrainiens. Selon lui, les nouveaux soldats d'élite russes sont plus mobiles et visent de manière ciblée les lignes d'approvisionnement.

Un drone russe détruit une université à Kharkiv
0:09
En plein jour:Un drone russe détruit une université à Kharkiv

Les experts voient dans la professionnalisation de la guerre des drones russes un grand danger. «Cela semble vraiment menaçant», déclare Kate Bondar du Center for Strategic and International Studies au portail d'information ukrainien.

A lire aussi
Abandonner le Donbass? Un suicide militaire, politique et légal pour l'Ukraine
Analyse
Poutine menace l'Ukraine
Lâcher le Donbass? Un suicide militaire, politique et légal
L'Ukraine a mis au point un nouveau système de drone pour contrer le brouillard
Avec vidéo
Un ennemi presque invisible
L'Ukraine utilise une arme redoutable pour débusquer les Russes

La situation s'aggrave sans cesse

La stratégie russe comprend, outre le lancement de drones, des attaques contre l'infrastructure de communication des unités ukrainiennes. La Russie a en outre massivement développé la production et la formation de pilotes de drones.

«
Quiconque prétend que l'ennemi est un idiot ne fera pas long feu
Le commandant adjoint d'une unité de drones ukrainiens
»

Le vice-commandant ukrainien souligne que le problème n'est pas près de disparaître. «La situation devient toujours plus grave. Malheureusement, l'ennemi ne cesse de s'améliorer. Quiconque prétend que l'ennemi est un idiot ne fera pas long feu», estime-t-il.

Le FSB est-il derrière le Rubicon?

Le soldat, surnommé «Komers», pense que le Rubicon est un projet du FSB, le service de renseignement intérieur russe, mais il tempère: «Ce n'est que mon avis personnel.»

Jusqu'à présent, l'Ukraine a pu compenser la supériorité numérique des troupes russes en utilisant habilement des drones. Mais cet avantage semble désormais appartenir au passé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus