L'armée finlandaise a détecté samedi une attaque de drone contre un cargo russe dans le golfe de Finlande. Le navire a pris feu et dérivé vers les eaux finlandaises, sans danger immédiat pour d'autres navires.

Un cargo russe frappé par un drone dans le golfe de Finlande

Un cargo russe frappé par un drone dans le golfe de Finlande

AFP Agence France-Presse

L'armée finlandaise a détecté samedi matin une «attaque de drone» contre un cargo russe dans le golfe de Finlande, selon le ministère de la Défense du pays nordique, qui en a informé ses alliés au sein de l'Otan.

«Samedi matin, les forces de défense finlandaises ont détecté une attaque de drone contre un cargo russe à l'ouest de Suursaari, dans l'est du golfe de Finlande, en eaux internationales», a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, sans en préciser l'origine. Le navire a subi des dommages, a aussi avancé le ministère, qui n'a pas donné d'information concernant son équipage.

Selon les garde-frontières du pays, qui ont été dépêchés dans la foulée sur les lieux, le cargo a pris feu et a dérivé vers les eaux territoriales finlandaises. «La situation ne présente actuellement aucun danger pour les autres navires», ont-ils précisé dans un communiqué.

Le pays nordique a immédiatement informé l'Alliance atlantique de l'incident, a précisé le ministère de la Défense. Des «restrictions temporaires» ont aussi été introduites dans l'espace aérien et dans la zone maritime de la partie orientale du golfe de Finlande.

«La guerre s'étend jusqu'à nos portes. Les autorités finlandaises gèrent la situation dans le golfe de Finlande, où un drone a frappé un navire marchand russe. L'Ukraine a le droit de riposter contre l'agresseur», a réagi le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, sur X.

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L'origine du drone n'a, à ce stade, pas été précisée par les autorités finlandaises. Ni le ministère de la Défense, ni les forces armées, ni les garde-frontières n'ont communiqué d'éléments permettant d'établir sa provenance.