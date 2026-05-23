Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été «largement négocié»
Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre a été «largement négocié», a affirmé samedi Donald Trump, mais est «sous réserve d'être finalisé» entre les deux pays et d'autres de la région.
Le projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social, intervenu après une discussion au téléphone avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe.
Source: AFP
L'Iran fait état d'un «rapprochement» en vue d'un accord avec les Etats-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a évoqué samedi une «tendance au rapprochement» avec les Etats-Unis dans les discussions en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Après plusieurs semaines de pourparlers bilatéraux, on observe une tendance au rapprochement», a-t-il dit à la télévision d'Etat Irib.
Source: AFP
Macron a parlé à Trump et à des dirigeants du Golfe pour prôner une solution négociée
Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec Donald Trump et les dirigeants des Emirats arabes unis, du Qatar, d'Arabie saoudite et de Jordanie au sujet de la guerre au Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz, alors que les tractations américaines avec l'Iran s'intensifient, a fait savoir son entourage à l'AFP.
«La France pousse pour la voie diplomatique et une solution négociée, avec comme priorité numéro un la réouverture du détroit d'Ormuz, complète et sans péage, la conclusion d'un cessez-le-feu et la reprise, ensuite, des négociations sur les autres volets (nucléaire, balistique et régional)», a précisé une source diplomatique.
L'Iran et les Etats-Unis ont évoqué samedi une percée dans leurs négociations après des semaines de tensions et de tractations diplomatiques, tout en restant prudents sur les chances de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un tel accord «se rapproche grandement«, a affirmé le président américain, estimant à «50-50» les chances d'un «bon» accord ou d'une reprise de la guerre, dans des déclarations à des médias américains.
Les contacts diplomatiques se sont multipliés ces dernières heures pour tenter de faire aboutir les discussions et éviter une reprise de la guerre. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a discuté notamment au téléphone avec Donald Trump et a appelé à «donner la priorité aux solutions pacifiques», selon son bureau.
Source: AFP
Israël annonce la mort d'un soldat près de la frontière avec le Liban
L'armée israélienne a indiqué samedi qu'un de ses soldats avait été tué la veille près de la frontière avec le Liban, portant à 22 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début de la guerre avec le Hezbollah pro-iranien.
Le sergent-chef Noam Hamburger, âgé de 23 ans et originaire d'Atlit (nord), «est tombé dans le nord d'Israël», a indiqué l'armée dans un court communiqué. Sollicitée par l'AFP, elle a précisé qu'il était mort vendredi après-midi près de la frontière avec le Liban.
Au total, 23 Israéliens ont été tués, dont 22 soldats et un contractuel civil, depuis le déclenchement des hostilités début mars avec le Hezbollah.
Source: AFP
L'Iran «n'abandonnera pas le Hezbollah», assure le groupe libanais
Le Hezbollah a affirmé samedi qu'un message en provenance de l'Iran montrait qu'il n'abandonnerait pas le groupe libanais pro-iranien, et que la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis incluait un cessez-le-feu au Liban.
Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué que son chef Naïm Qassem avait reçu un message du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, assurant que l'Iran «ne renoncera pas à son soutien aux mouvements qui réclament la justice et la liberté, au premier rang desquels le Hezbollah».
Dans la dernière proposition iranienne transmise à Washington par des médiateurs pakistanais visant à obtenir «une fin permanente» de la guerre, la demande d'inclure le Liban dans le cessez-le-feu a été mise en avant, ajoute le communiqué.
Source: AFP
Il y a «une chance» que l'Iran accepte un accord dès samedi
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé qu'il y avait «une chance» que l'Iran accepte un accord visant à mettre fin à la guerre dès samedi.
«Il est possible que plus tard aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, nous ayons des informations à communiquer», a déclaré Marco Rubio aux journalistes à New Delhi, ajoutant qu'il espérait avoir de «bonnes nouvelles».
Source: AFP
Israël annonce des frappes imminentes sur plusieurs villages du Sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé samedi après-midi des frappes imminentes sur plusieurs villages du sud du Liban situés au nord du fleuve Litani et dont elle demande à la population d'évacuer sans tarder.
Dans un «avertissement urgent» publié sur les réseaux sociaux, le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne appelle les habitats d'une dizaine de villages des environs des localités de Nabatiyé et Marjayoun à évacuer «pour [leur] sécurité« en prévision de frappes contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah.
Le Hezbollah et l'armée israélienne s'accusent mutuellement de violer au quotidien la trêve entrée en vigueur le 17 avril. Israël exige que la zone au sud du fleuve litani soit vide de combattants du Hezbollah.
Source: AFP
L'Iran promet une réponse «écrasante» si Trump reprend la guerre
Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis samedi une réponse «écrasante» si les Etats-Unis reprenait leur guerre contre l'Iran, affirmant que son pays avait «reconstruit» ses forces armées lors de la trêve avec les Etats-Unis, en vigueur depuis le 8 avril.
«Nos forces armées se sont reconstruites pendant la période de cessez-le-feu de telle manière que si Trump commet un autre acte insensé et relance la guerre, (les conséquences) seront certainement beaucoup plus écrasantes et amères pour les Etats-Unis que le premier jour de la guerre», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.
D'après les médias américains, notamment CBS, Washington se prépare à de nouvelles frappes contre Téhéran.
Source: AFP
Washington se prépare à de possibles frappes, Trump modifie son agenda
Le gouvernement américain envisage de nouvelles frappes contre l'Iran, rapportent vendredi les médias Axios et CBS, alors que Donald Trump a modifié son agenda pour rester à Washington ce week-end, dopant les spéculations sur une possible reprise des hostilités contre Téhéran.
Selon CBS News, des militaires américains se préparent à d'éventuelles nouvelles frappes au cours du week-end. Vendredi matin, le président américain a rassemblé ses plus proches conseillers pour discuter de la guerre en Iran, affirme de son côté le média Axios. Aucune décision n'a encore été prise, selon CBS.
A la mi-journée, Donald Trump a annoncé qu'il ne pourrait pas assister au mariage de son fils Don Jr. et qu'il devait rester à Washington plutôt que de se rendre dans un de ses golfs, en raison de «raisons ayant trait aux affaires de l'Etat.»
Source: AFP
Frappe sur un bâtiment en périphérie de Tyr après un avertissement israélien
Des frappes ont touché dans la nuit de vendredi à samedi deux bâtiments dans la ville libanaise de Tyr et dans sa périphérie, peu après un appel à évacuer ces secteurs émis par l'armée israélienne.
Un correspondant de l'AFP a entendu deux explosions au moment où un immeuble situé aux abords de cette ville du sud du Liban a été touché puis a vu des flammes et de la fumée s'élever du site. Peu après, une seconde explosion a été entendue dans la ville, alors qu'une colonne de fumée s'élevait depuis le lieu de la frappe.
Source: AFP
Israël a mené cinq frappes aériennes dans l'est du Liban
Israël a mené cinq attaques aériennes vendredi soir dans l'est du Liban, près de la frontière syrienne, a annoncé l'agence de presse officielle libanaise NNA. Elles ont eu lieu peu avant minuit (heure locale) dans la zone de Nabi Sreij, près du village de Brital, selon un correspondant de l'agence NNA à Baalbek.
Cette région était épargnée par les frappes israéliennes – qui se poursuivent dans différentes régions du Liban – depuis l'entrée en vigueur, le 17 avril, de la trêve entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de deux secteurs de Tyr, dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé vendredi à l'évacuation de deux zones de Tyr, une ville du sud du Liban qui a déjà fait l'objet de nombreuses frappes israéliennes malgré un cessez-le-feu.
Sur X, un porte-parole militaire en langue arabe, Avichay Adraee, a appelé à l'évacuation de deux bâtiments et leurs abords, dont l'un est situé dans une partie très peuplée de la ville. L'armée affirme que les deux immeubles sont «utilisés» par le mouvement pro-iranien Hezbollah.
Source: AFP