L'Iran dit que le contrôle d'Ormuz lui assurera d'importantes recettes économiques

Un porte-parole de l'armée iranienne a estimé mercredi que le contrôle par Téhéran du détroit d'Ormuz pourrait générer «d'importantes» retombées économiques. Il pourrait également renforcer la stature internationale du pays.

Le blocage de cette voie maritime stratégique – par laquelle transite habituellement près de 20% de l'offre pétrolière mondiale – a secoué les marchés internationaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et offert à Téhéran un levier géopolitique de premier plan. Les Etats-Unis maintiennent leur propre blocus des ports iraniens malgré le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.

«Notre contrôle du détroit d'Ormuz générera d'importantes recettes économiques pour notre pays – pouvant même doubler nos revenus pétroliers – et renforcera notre influence sur la scène internationale», a déclaré Mohammad Akraminia, un porte-parole de l'armée iranienne, selon l'agence de presse officielle Isna.

Il a ajouté que la partie occidentale du détroit était contrôlée par les forces navales des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, et que la partie orientale était supervisée par la marine iranienne.

Source: AFP