L'Iran dit que le contrôle d'Ormuz lui assurera d'importantes recettes économiques
Un porte-parole de l'armée iranienne a estimé mercredi que le contrôle par Téhéran du détroit d'Ormuz pourrait générer «d'importantes» retombées économiques. Il pourrait également renforcer la stature internationale du pays.
Le blocage de cette voie maritime stratégique – par laquelle transite habituellement près de 20% de l'offre pétrolière mondiale – a secoué les marchés internationaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et offert à Téhéran un levier géopolitique de premier plan. Les Etats-Unis maintiennent leur propre blocus des ports iraniens malgré le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.
«Notre contrôle du détroit d'Ormuz générera d'importantes recettes économiques pour notre pays – pouvant même doubler nos revenus pétroliers – et renforcera notre influence sur la scène internationale», a déclaré Mohammad Akraminia, un porte-parole de l'armée iranienne, selon l'agence de presse officielle Isna.
Il a ajouté que la partie occidentale du détroit était contrôlée par les forces navales des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, et que la partie orientale était supervisée par la marine iranienne.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce une vague de frappes dans le sud du Liban, malgré la trêve
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur des objectifs du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré une trêve conclue avec le gouvernement libanais et destinée à mettre fin aux combats avec le groupe armé.
«Tsahal a commencé à frapper les infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», a déclaré l'armée dans un communiqué, quelques heures après avoir émis de nouveaux ordres d'évacuation pour plusieurs villages de la région.
Source: AFP
Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse record, alerte l'AIE
Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse record, a mis en garde mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) alors que la guerre au Moyen-Orient continue de réduire les approvisionnements en provenance du Golfe.
Les stocks mondiaux observés ont diminué de 250 millions de barils sur mars et avril, soit un rythme de 4 millions de barils par jour, selon l'AIE. «La diminution rapide des réserves dans un contexte de perturbations persistantes pourrait annoncer de futures flambées de prix», ajoute-t-elle.
Source: AFP
L'Italie va déployer deux navires chasseurs de mines près du golfe Persique
Le ministre italien de la Défense a annoncé mercredi que l'Italie allait prépositionner deux navires chasseurs de mines plus près du golfe Persique, afin que ceux-ci puissent intervenir rapidement pour sécuriser le détroit d'Ormuz lorsque les conditions le permettront.
«A titre purement préventif, compte tenu du temps nécessaire au transfert et au redéploiement des moyens, nous prévoyons de positionner deux dragueurs de mines relativement plus près du détroit» d'Ormuz, a expliqué le ministre Guido Crosetto devant le Parlement.
Guido Crosetto a insisté sur le fait que la condition préalable à tout déploiement militaire ne serait pas le cessez-le-feu «temporaire» actuellement en vigueur entre l'Iran et les Etats-Unis «mais une trêve réelle, crédible et stable, voire, mieux encore, une paix définitive».
Il a également indiqué qu'une éventuelle mission dans le détroit d'Ormuz ne pourrait avoir lieu qu'avec l'aval préalable des parlementaires.
Source: AFP
Les Emirats classent 21 personnes et organisations libanaises comme «terroristes»
Les Emirats arabes unis ont désigné 21 personnes et organisations libanaises comme «terroristes» en raison de leurs liens avec le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, a rapporté l'agence de presse officielle émiratie.
«Les autorités de régulation sont tenues d'identifier toute personne physique ou morale entretenant des relations financières ou commerciales avec les entités figurant sur la liste, et de prendre les mesures nécessaires (...), y compris le gel des avoirs dans un délai inférieur à 24 heures», a-t-elle souligné.
Le pays a été la principale cible des attaques menées par l'Iran dans le Golfe en réponse à l'offensive israélo-américaine contre la République islamique lancée fin février et ayant déclenché la guerre au Moyen-Orient.
Il avait annoncé en mars l'arrestation de cinq membres d'un «réseau terroriste» lié au Hezbollah et à l'Iran, qui aurait «cherché à infiltrer l'économie nationale et à mener des opérations extérieures menaçant la stabilité financière du pays». Le mouvement chiite libanais avait alors démenti toute présence aux Emirats.
Source: AFP
Une frappe israélienne vise une autoroute très fréquentée au sud du Liban
Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes contre trois voitures à une vingtaine de km au sud de Beyrouth, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
Deux de ces frappes ont visé deux voitures sur l'autoroute extrêmement fréquentée reliant la capitale au sud du pays, et une troisième a ciblé un véhicule sur une route proche, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle) et les photographes de l'AFP.
Samedi, deux frappes similaires avaient visé deux voitures sur cette autoroute dans le même secteur. Israël poursuit ses frappes sur le Liban malgré la trêve, disant viser le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
Pékin appelle le Pakistan à «intensifier» la médiation
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à «intensifier» ses efforts de médiation entre l'Iran et les Etats-Unis, et exprimé l'intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté l'agence Chine Nouvelle. Wang Yi s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue pakistanais Ishaq Dar, a indiqué l'agence d'Etat mercredi matin.
Le président américain Donald Trump est attendu mercredi soir en Chine, partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran. Wang Yi a «appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation et à contribuer à traiter de manière appropriée les questions liées à l'ouverture du détroit d'Ormuz», dit Chine Nouvelle.
«La Chine continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan et apportera sa propre contribution à cette fin», a déclaré Wang Yi selon Chine Nouvelle. «Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir un cessez-le-feu durable et d'assurer une circulation normale à travers le détroit d'Ormuz», ont rapporté de leur côté les Affaires étrangères pakistanaises dans un communiqué.
Le processus diplomatique sous médiation pakistanaise pour sortir de la crise est dans l'impasse. Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions, que Donald Trump a jugées bonnes «à mettre à la poubelle».
Source: AFP
L'Australie prête à se joindre à la mission proposée par Paris et Londres pour le détroit d'Ormuz
L'Australie est prête à se joindre à la mission «neutre et pacifique» proposée par la France et le Royaume-Uni pour sécuriser le détroit d'Ormuz, a affirmé mercredi le ministre de la Défense Richard Marles. «L'Australie est prête à soutenir une mission militaire multinationale indépendante et strictement défensive, dirigée par le Royaume-Uni et la France, dès qu'elle sera mise en place», a déclaré Richard Marles dans un communiqué.
Canberra mettra à disposition de cette mission un avion de surveillance Wedgetail E-7A, déjà déployé dans la région pour protéger les Emirats arabes unis des attaques de drones iraniens, a précisé Richard Marles, à l'issue d'une visioconférence sur le sujet avec ses homologues d'une quarantaine de pays.
Cette mission militaire multinationale aura pour objectif de compléter les efforts diplomatiques et les mesures de désescalade, tout en «démontrant un engagement concret en faveur de la sécurité du commerce international», a ajouté le ministre australien.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé une prochaine «initiative aux Nations Unies» afin de proposer un «cadre» à cette future mission, censée démarrer lorsque l'Iran et les Etats-Unis accepteront de lever leur blocus respectif, et en concertation avec ces deux pays.
Source: AFP
L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump
L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes «à mettre à la poubelle».
«Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les droits du peuple iranien, tels qu'établis dans la proposition en 14 points. Toute autre approche serait infructueuse», a écrit sur X le négociateur en chef de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, plus d'un mois après l'instauration d'une trêve précaire.
Celui qui est aussi président du Parlement a interpellé les négociateurs américains, estimant que «plus ils traîneront les pieds, plus les contribuables américains en paieront le prix», au moment où les cours du pétrole évoluent à des niveaux toujours élevés. Ces déclarations sonnent comme une réponse à Donald Trump qui avait dénigré la veille les propositions iraniennes et assimilé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril à un malade «sous assistance respiratoire».
Le contenu de la proposition américaine initiale n'a pas été rendu public. Selon certains médias, elle contient un protocole d'accord pour mettre fin aux combats, qui ont fait des milliers de morts depuis le début de la guerre le 28 février, et établir un cadre de négociations sur le dossier du nucléaire iranien.
Source: AFP
La France va proposer à l'ONU un «cadre» pour sécuriser le détroit d'Ormuz
La France va «prendre une initiative aux Nations unies» pour proposer un «cadre» en vue d'une mission «totalement neutre et pacifique» pour une future sécurisation du détroit d'Ormuz, a annoncé mardi Emmanuel Macron dans un entretien avec TV5, France 24 et Radio France internationale.
«On doit obtenir la réouverture sans conditions, sans péage d'Ormuz. En démantelant tous les blocus et vraiment en ayant ce dialogue d'exigence à l'égard de l'Iran», a dit le président français depuis Nairobi, à la fin d'un sommet franco-africain. Il a déploré «une escalade dans les déclarations» côtés américain et iranien.
Les ministres britannique et français de la Défense ont coprésidé mardi une réunion en visioconférence avec leurs homologues d'une quarantaine de pays prêts à contribuer à cette mission. Ils proposent une mission multinationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz lorsque l'Iran et les Etats-Unis accepteront de lever leur blocus respectif, et en concertation avec ces deux pays.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font au moins 13 morts au Sud Liban
Le ministère de la Santé a annoncé mardi dans un communiqué la mort de 13 personnes, dont un soldat et deux secouristes, dans des frappes israéliennes ayant visé trois localités dans le sud du Liban.
«Une frappe sur la ville de Nabatiyé a fait cinq (morts) dont deux secouristes de la Défense civile et deux blessés», une autre dans la localité de Jebchit a fait quatre morts «dont un soldat et un ressortissant syrien», et une troisième à Bint Jbeil a tué «quatre citoyens dont un enfant et une femme, et fait 12 blessés dont une femme», a indiqué le ministère.
L'armée libanaise a annoncé plus tôt dans un communiqué la mort d'un soldat tué dans une frappe israélienne à Jebchit.
Source: AFP