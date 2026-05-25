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Pas d'accord imminent
Téhéran accuse Washington d'être versatile

Donald Trump a suspendu ses frappes en Iran pour deux semaines, avant d'inverser la vapeur et d'infliger son propre blocus du détroit d'Ormuz, en réponse à l'échec des négociations. De son côté, Israël accepte un cessez-le-feu avec le Liban. Notre suivi des événements.
Publié: 10:31 heures
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
10:33 heures

Des progrès dans les négociations, mais pas d'accord imminent

L'Iran a mentionné lundi des progrès dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre, tout en rejetant l'idée d'un accord imminent.

«Il est exact de dire que nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions en discussion», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors de son point presse hebdomadaire. «Mais de là à dire que la signature d'un accord est imminente, personne ne peut l'affirmer», a-t-il ajouté, accusant Washington d'être versatile.

Source: AFP

10:28 heures

Un péage à Ormuz? Non, un «service de navigation», dit Téhéran

L'Iran a affirmé lundi imposer des frais pour des «services de navigation», plutôt que des péages, aux navires transitant par le stratégique détroit d'Ormuz, en pleines négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre.

«Les services fournis, à savoir les services de navigation ainsi que les mesures nécessaires à la protection de l'environnement du détroit d'Ormuz, du golfe Persique et de la mer d'Oman, nécessitent la perception de certains frais», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire. Il a toutefois assuré que l'Iran «ne cherchait pas à percevoir de péage».

Source: AFP

09:32 heures

Tsahal appelle à l'évacuation de dix villages au Liban

L'armée israélienne a appelé lundi à l'évacuation de dix villages dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.

Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré sur X dix localités, en majorité situées dans le secteur de Nabatiyé, affirmant que l'armée était «obligée d'agir avec force» contre le Hezbollah «à la lumière des violations de l'accord de cessez-le-feu».

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Source: AFP

06:32 heures

Tout accord avec l'Iran garantira à Israël le droit de se défendre

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé lundi qu'Israël aurait «toujours» le droit de se défendre quel que soit l'accord entre Washington et Téhéran, faisant écho aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Israël a toujours le droit de se défendre. Chaque pays du monde en a le droit. Et donc, si le Hezbollah s'apprête à lancer des missiles ou lance des missiles contre eux, Israël a le droit de riposter», a déclaré Marco Rubio à des journalistes depuis New Delhi, où il est en visite.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé dimanche que Donald Trump avait, lors d'un appel, réitéré «le droit» d'Israël à combattre au Liban, où l'armée israélienne vise le Hezbollah pro-iranien.

Source: AFP

24.05.2026, 20:11 heures

11 morts dans des frappes israéliennes au Liban, un «massacre» selon le ministère libanais de la Santé

De nouvelles frappes israéliennes, en partie annoncées, ont été menées dimanche au Liban, au lendemain d'un raid qui a tué onze personnes selon les autorités, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise, ANI.

Selon le ministère libanais de la Santé, qui a dénoncé un «massacre», six femmes et un enfant figurent parmi les 11 personnes tuées samedi dans le district de Nabatiyé, dans le sud. La frappe israélienne a aussi fait neuf blessés, dont un enfant, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Israël continue d'opérer contre ce qu'il présente comme des cibles du Hezbollah pro-iranien au Liban, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et récemment prolongé de plusieurs semaines.

Source: AFP

24.05.2026, 20:08 heures

Marco Rubio soutient que la question nucléaire ne peut pas se régler en «72 heures»

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé dimanche qu'il n'était pas possible de conclure un accord sur le nucléaire iranien en «72 heures», alors qu'Américains et Iraniens disent finaliser un accord pour mettre fin à la guerre.

«Les négociations sur le nucléaire sont des questions hautement techniques. On ne peut pas régler une question nucléaire en 72 heures sur un coin de table», a déclaré M. Rubio au New York Times à New Delhi.

Le secrétaire d'Etat américain a encore appelé à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran, «après quoi nous entamerons, selon des modalités convenues, des négociations très sérieuses sur l'enrichissement, sur l'uranium hautement enrichi et sur leur engagement à ne jamais se doter d'armes nucléaires», a-t-il dit.

Il a évoqué à cet égard un délai de «60 jours» et le soutien de «sept ou huit pays dans la région pour cette approche».

Source: AFP

24.05.2026, 17:41 heures

Trump réaffirme qu'il est du côté d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que Donald Trump avait, lors d'un appel, réitéré «le droit» d'Israël à combattre au Liban, où l'armée israélienne vise le Hezbollah pro-iranien.

«Le président Trump a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les menaces sur tous les fronts, y compris au Liban», a rapporté M. Netanyahu dans un communiqué, au lendemain de la conversation téléphonique entre les deux hommes.

De son côté, le ministère de la Santé du Liban a annoncé que 11 personnes avaient été tuées samedi dans une frappe israélienne sur le sud du pays, malgré la trêve en vigueur dans la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. «La frappe de l'ennemi israélien sur le village de Sir al-Gharbiyé dans la région de Nabatié a provoqué un massacre dont le bilan définitif est 11 morts, dont un enfant et six femmes, et neuf blessés dont quatre enfants et une femme», a précisé le ministère dans un communiqué.

Source: AFP

24.05.2026, 16:42 heures

Trump joue la montre

Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis n'entendaient pas «se précipiter» en vue de conclure un accord avec l'Iran. «J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, car le temps joue en notre faveur», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors qu'Américains et Iraniens ont dit chercher à finaliser un accord pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

Il a déclaré dimanche que le blocage des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz se poursuivra tant qu'un accord n'aura pas été signé avec Téhéran pour mettre fin à la guerre. «Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant que «les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur».

Source: AFP

24.05.2026, 15:49 heures

Trump rassure Netanyahu

Donald Trump a assuré au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que tout accord avec Téhéran prévoirait le démantèlement du programme nucléaire iranien, et le transfert du stock d'uranium hautement enrichi hors du pays, a indiqué dimanche un responsable israélien sous couvert d'anonymat.

Lors d'un appel samedi soir, le président américain «a clairement indiqué qu'il resterait ferme dans les négociations sur sa demande de longue date de démantèlement du programme nucléaire iranien et de retrait de tout l'uranium enrichi du territoire iranien et qu'il ne signerait aucun accord final en l'absence de ces conditions», a indiqué cette source dans un communiqué.

Source: AFP

24.05.2026, 14:07 heures

L'armée israélienne appelle à l'évacuation d'une dizaine de villages au Liban

L'armée israélienne a appelé dimanche à l'évacuation d'une dizaine de villages dans le sud et l'est du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.

Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré sur X 11 localités appelées à être évacuées, affirmant que l'armée était «obligée d'agir avec force» contre le Hezbollah «à la lumière de la violation de l'accord de cessez-le-feu».

Source: AFP

24.05.2026, 09:44 heures

Marco Rubio dit qu'une annonce pourrait être faite dimanche concernant un accord avec l'Iran

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré qu'une annonce était possible plus tard dans la journée de dimanche concernant un accord avec l'Iran. «Je pense qu'il est peut-être possible que, dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle», a-t-il déclaré à des journalistes à New Delhi.

Marco Rubio, qui effectue sa première visite en Inde, a indiqué que l'accord en cours d'élaboration répondrait aux préoccupations américaines concernant le détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

L'accord lancerait également un «processus qui peut finalement nous conduire là où le président souhaite que nous soyons, à savoir un monde qui n'a plus à craindre ou à s'inquiéter d'une arme nucléaire iranienne», a-t-il ajouté.

Ses propos sont intervenus après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'une proposition incluant l'ouverture du détroit d'Ormuz avait été «largement négociée».

Source: AFP

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