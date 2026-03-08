Nouvelles attaques iraniennes sur le Golfe dimanche

Des frappes iraniennes ont touché le Koweït, Bahreïn et les Emirats dimanche, détruisant des infrastructures et causant plusieurs morts. Les tensions dans le Golfe montent au neuvième jour du conflit avec Israël et les Etats-Unis.

AFP Agence France-Presse

Les pays du Golfe ont indiqué dimanche avoir été visés par de nouvelles attaques de missiles et drones iraniens, le Koweït faisant état de deux morts et de frappes sur des réservoirs de carburants de son aéroport, et Bahreïn de dommages sur une station de dessalement.

Au neuvième jour de la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, qui a déclenché une riposte iranienne dans le Golfe, le ministère koweïtien de l'Intérieur a déploré la mort de deux gardes-frontières dimanche, «tombés à l'aube en accomplissant leur devoir».

«Infrastructure vitale»

Plus tôt, le ministère de la Défense avait fait état de deux attaques de drones et missiles iraniens, la première contre une «infrastructure vitale» visant «les réservoirs de carburant de l'aéroport international de Koweït». L'agence de presse officielle du Koweït a ensuite déclaré qu'un incendie à l'aéroport avait été maîtrisé, sans «blessés graves».

A Bahreïn, où des sirènes d'alerte ont retenti dans la matinée et trois personnes ont été blessées par des débris de missiles, une station de dessalement a été touchée par «une attaque de drones» iraniens, a indiqué le ministère de l'Intérieur sur X. «L'attaque iranienne» n'a «pas eu d'impact sur les réserves d'eau ou les capacités du réseau», ont toutefois précisé les autorités.

La veille, l'Iran avait dit avoir frappé à Bahreïn la base américaine de Juffair, affirmant qu'elle avait été utilisée pour une attaque contre une usine de dessalement iranienne.

«Forcé de riposter»

Ryad a affirmé dimanche avoir intercepté 33 drones, sans mentionner dégâts ni victimes. Une de ces attaques visant le «quartier diplomatique de Ryad a été déjouée», a précisé sur X le ministère saoudien de la Défense, cinq jours après que l'ambassade américaine a été frappée par des drones dans ce quartier hautement sécurisé de la capitale saoudienne.

Ryad et ses environs ont été visés depuis tôt dimanche par 26 drones, une autre frappe ayant visé le gisement de pétrole de Shaybah, dans le sud-est du pays, a notamment détaillé le ministère. L'Iran «sera forcé de riposter» contre ses pays voisins si leur territoire est utilisé pour l'attaquer, a averti dimanche le président iranien Massoud Pezeshkian.

Les frappes iraniennes sur les pays de Golfe, qui abritent d'importantes installations américaines, y ont provoqué la mort de 16 personnes, dont huit civils, depuis le début de la guerre, selon un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles.

En «situation de guerre»

Les Emirats arabes unis ont aussi annoncé dans la matinée faire face à une «nouvelle attaque de drones et de missiles provenant d'Iran», d'après le ministère de la Défense sur X. Samedi, la région avait déjà été secouée par des attaques similaires, qui ont notamment fait un mort à Dubaï, où un Pakistanais a été tué par des débris de drone.

Le président émirati, Cheikh Mohamed ben Zayed, avait reconnu samedi que le pays était dans une «situation de guerre» dans une rare intervention télévisée. Le Qatar a lui affirmé dimanche avoir été ciblé la veille par 10 missiles balistiques et deux missiles de croisière iraniens, précisant avoir pu intercepter huit engins.