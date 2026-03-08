DE
FR

La tension monte encore
Nouvelles attaques iraniennes sur le Golfe dimanche

Des frappes iraniennes ont touché le Koweït, Bahreïn et les Emirats dimanche, détruisant des infrastructures et causant plusieurs morts. Les tensions dans le Golfe montent au neuvième jour du conflit avec Israël et les Etats-Unis.
Publié: il y a 4 minutes
1/2
Ryad a affirmé dimanche avoir intercepté 33 drones, sans mentionner dégâts ni victimes.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les pays du Golfe ont indiqué dimanche avoir été visés par de nouvelles attaques de missiles et drones iraniens, le Koweït faisant état de deux morts et de frappes sur des réservoirs de carburants de son aéroport, et Bahreïn de dommages sur une station de dessalement.

Au neuvième jour de la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, qui a déclenché une riposte iranienne dans le Golfe, le ministère koweïtien de l'Intérieur a déploré la mort de deux gardes-frontières dimanche, «tombés à l'aube en accomplissant leur devoir».

«Infrastructure vitale»

Plus tôt, le ministère de la Défense avait fait état de deux attaques de drones et missiles iraniens, la première contre une «infrastructure vitale» visant «les réservoirs de carburant de l'aéroport international de Koweït». L'agence de presse officielle du Koweït a ensuite déclaré qu'un incendie à l'aéroport avait été maîtrisé, sans «blessés graves».

A lire aussi
Frappes israéliennes, Liban touché, réactions de Trump: le résumé de la nuit
Conflit au Moyen-Orient
Frappes d'Israël, Téhéran en flammes: le résumé de la nuit
Israël intensifiera ses frappes contre l’Iran, promet Netanyahu
Intensification des frappes
Netanyahu durcit le ton et promet d’«éradiquer le régime» iranien
La Confédération alerte sur la menace terroriste iranienne en Suisse
Des représailles «probables»
La Confédération alerte sur la menace terroriste iranienne en Suisse
Khamenei éliminé par Israël: un coup de maître ou une cible facile?
analyse
Une opération pointée du doigt
Khamenei éliminé par Israël: un coup de maître ou une cible facile?

A Bahreïn, où des sirènes d'alerte ont retenti dans la matinée et trois personnes ont été blessées par des débris de missiles, une station de dessalement a été touchée par «une attaque de drones» iraniens, a indiqué le ministère de l'Intérieur sur X. «L'attaque iranienne» n'a «pas eu d'impact sur les réserves d'eau ou les capacités du réseau», ont toutefois précisé les autorités.

La veille, l'Iran avait dit avoir frappé à Bahreïn la base américaine de Juffair, affirmant qu'elle avait été utilisée pour une attaque contre une usine de dessalement iranienne.

«Forcé de riposter»

Ryad a affirmé dimanche avoir intercepté 33 drones, sans mentionner dégâts ni victimes. Une de ces attaques visant le «quartier diplomatique de Ryad a été déjouée», a précisé sur X le ministère saoudien de la Défense, cinq jours après que l'ambassade américaine a été frappée par des drones dans ce quartier hautement sécurisé de la capitale saoudienne.

Ryad et ses environs ont été visés depuis tôt dimanche par 26 drones, une autre frappe ayant visé le gisement de pétrole de Shaybah, dans le sud-est du pays, a notamment détaillé le ministère. L'Iran «sera forcé de riposter» contre ses pays voisins si leur territoire est utilisé pour l'attaquer, a averti dimanche le président iranien Massoud Pezeshkian.

Les frappes iraniennes sur les pays de Golfe, qui abritent d'importantes installations américaines, y ont provoqué la mort de 16 personnes, dont huit civils, depuis le début de la guerre, selon un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles.

En «situation de guerre»

Les Emirats arabes unis ont aussi annoncé dans la matinée faire face à une «nouvelle attaque de drones et de missiles provenant d'Iran», d'après le ministère de la Défense sur X. Samedi, la région avait déjà été secouée par des attaques similaires, qui ont notamment fait un mort à Dubaï, où un Pakistanais a été tué par des débris de drone.

Le président émirati, Cheikh Mohamed ben Zayed, avait reconnu samedi que le pays était dans une «situation de guerre» dans une rare intervention télévisée. Le Qatar a lui affirmé dimanche avoir été ciblé la veille par 10 missiles balistiques et deux missiles de croisière iraniens, précisant avoir pu intercepter huit engins.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus