«Eradiquer le régime»
Israël intensifiera ses frappes contre l’Iran, promet Netanyahu

Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël poursuivra la guerre contre l’Iran avec «toute sa force». Le Premier ministre évoque un plan «méthodique» pour renverser le régime iranien.
Publié: 21:40 heures
Netanyahu promet de frapper l’Iran «avec toute sa force».
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Israël continuera de frapper l'Iran avec «toute» sa «force» pour y «éradiquer le régime» suivant un «plan méthodique», a déclaré samedi soir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, une semaine après le début de la guerre au Moyen-Orient. «Nous continuerons avec toute notre force», a déclaré M. Netanyahu dans une courte allocution diffusée à la télévision, faisant le bilan de l'opération lancée le 28 février avec son allié américain contre la République islamique.

«Quant à la suite des opérations, nous avons un plan méthodique, avec de nombreuses surprises, pour éradiquer le régime et permettre le changement. Nous avons bien d'autres objectifs, que je ne détaillerai pas ici», a-t-il ajouté. «Grâce à nos pilotes audacieux et aux pilotes américains, nous avons obtenu le contrôle quasi total de l'espace aérien au-dessus de Téhéran», a-t-il aussi affirmé.

«L'heure de vérité approche»

Le président américain Donald «Trump a compris l'ampleur du danger pour les Etats-Unis et le monde. Nous avons agi pour contrer la menace et permettre au peuple iranien de prendre son destin en main», a souligné Netanyahu. «Dès la première semaine, nous avons éliminé le dictateur Khamenei. Nous avons détruit des installations gouvernementales, des usines d'armement et des centaines de lanceurs de missiles balistiques grâce à nos pilotes et aux pilotes américains», a-t-il rappelé.

«Au peuple iranien (...): l'heure de vérité approche, car nous ne cherchons pas à diviser l'Iran, mais à le libérer du joug de la tyrannie et à vivre en paix avec lui. Cette libération repose sur vous, sur le courageux peuple iranien», a de nouveau lancé le Premier ministre. Quiconque «déposera les armes ne sera pas inquiété; quiconque refusera en subira les conséquences», a-t-il mis en garde, promettant que, dans le futur, «les peuples d'Israël et d'Iran redeviendront amis».

Bombardé par Israël et les Etats-Unis depuis samedi, l'Iran mène, depuis la mort de son guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, une vaste campagne de représailles contre Israël et tous les pays du Golfe, à coups de missiles et de tirs de drones, déstabilisant tout le Moyen-Orient, y paralysant l'activité pétrolière et menaçant l'économie mondiale.

«Ces derniers jours, l'Iran a attaqué 12 pays voisins. Nous les soutenons (...) Nombreux sont les pays qui se tournent désormais vers nous pour coopérer», a commenté Netanyahu. «Nous avons transformé le Moyen-Orient (...), modifié l'équilibre des pouvoirs. Israël est une puissance régionale qui dissuade nos voisins et nos ennemis. Qui ose gagne (...)», a-t-il encore assuré.

