Israël a mené dimanche matin une série de frappes contre des sites militaires en Iran, selon son armée. Téhéran a assuré, pour sa part, être capable de se battre pendant encore au moins six mois contre les Etats-Unis et Israël.

Frappes israéliennes, Liban touché, réactions de Trump: le résumé de la nuit

Israël cible des sites militaires iraniens

L'armée israélienne a annoncé avoir lancé dimanche matin une vague de frappes visant des sites militaires «à travers l'Iran», selon un communiqué.





L'Iran se dit capable de se battre pendant six mois

«Les forces armées de la République islamique d'Iran sont capables de poursuivre au moins six mois de guerre intense au rythme actuel des opérations», a déclaré le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Ali Mohammad Naini, cité par l'agence de presse Fars.

Les Gardiens ont affirmé avoir déjà frappé plus de 200 cibles américaines et israéliennes dans la région depuis le début du conflit.





Israël frappe un hôtel à Beyrouth

Une frappe israélienne contre un hôtel en plein centre de Beyrouth a fait au moins quatre morts et dix blessés dimanche à l'aube, selon le ministère libanais de la Santé, Israël affirmant avoir visé des chefs des Gardiens de la Révolution iraniens dans la capitale libanaise.

Un photographe de l'AFP qui s'est rendu à l'hôtel Ramada du quartier de Raouche, sur le front de mer, a vu une chambre située au quatrième étage aux vitres brisées et aux murs noircis, et des dizaines de clients paniqués fuir avec leurs bagages.

L'armée israélienne a annoncé quelques heures plus tard avoir pris pour cible, à Beyrouth, des commandants des Gardiens de la Révolution iraniens qui opéraient au Liban. Elle a évoqué une «frappe de précision».

Dimanche matin, les bombardements se poursuivent par ailleurs dans la banlieue sud de Beyrouth - bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, selon des images de l'AFPTV.





Attaques dans le Golfe

Les pays du Golfe ont fait état dimanche de nouvelles attaques de missiles et drones, en particulier le Koweït, toujours visé dimanche matin, après avoir dénoncé le ciblage des réservoirs de carburants de son aéroport international.

Des attaques ont également été rapportées par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, dont les autorités avaient annoncé samedi la mort d'une personne après la chute de débris, à Dubaï.

Ces attaques se poursuivent en dépit des excuses du président iranien Massoud Pezeshkian présentées samedi à ses voisins du Golfe pour les frappes les ayant ciblés. Il a affirmé qu'ils ne seraient plus attaqués, sauf si des frappes étaient lancées depuis leurs territoires.





Des Israéliens aux abris en raison de missiles provenant d'Iran

Des sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dimanche matin dans le nord et le sud d'Israël pour avertir de l'arrivée de missiles d'Iran, sans qu'aucun dégât ni victime ne soient signalés.





Pékin dit que la guerre «n'aurait jamais dû avoir lieu»

«Face à un Moyen-Orient plongé dans les flammes de la guerre, ce que je veux dire, c'est que c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et une guerre qui n'apporte aucun bénéfice à aucune des parties», a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. «Le monde ne peut pas retourner à la loi de la jungle», a-t-il ajouté.





Trump ne veut pas d'offensive kurde

Pendant un échange avec la presse à bord d'Air Force One, Donald Trump dit ne «pas vouloir» que les milices kurdes iraniennes lancent une offensive contre le pouvoir en place à Téhéran, à rebours de la position qu'il avait exprimée deux jours plus tôt.

«Je ne veux pas que les Kurdes y aillent. Nous n'envisageons pas que les Kurdes y aillent. (...) Nous ne voulons pas rendre cette guerre plus compliquée qu'elle ne l'est déjà.»





Netanyahu a un «plan méthodique»

«Nous avons un plan méthodique, avec de nombreuses surprises, pour éradiquer le régime iranien et permettre le changement», déclare le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans une allocution télévisée.

Fort avec les Etats-Unis du «contrôle quasi total de l'espace aérien au-dessus de Téhéran», Israël va continuer de frapper l'Iran avec «toute» sa «force», prévient-il.





Premier dépôt de pétrole visé

Des frappes américaines et israéliennes ont visé un dépôt de pétrole dans le sud de Téhéran, selon les médias d'Etat. Il s'agit de la première attaque rapportée contre des infrastructures pétrolières iraniennes.

«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!» a averti plus tôt dans la journée Donald Trump, en évoquant «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles.»