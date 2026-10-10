L’Ukraine a présenté un nouveau drone de moyenne portée baptisé «Marteau de Thor». Selon les caractéristiques annoncées, il pourrait parcourir jusqu’à 600 kilomètres et transporter jusqu’à 50 kilos d’explosifs.

L'Ukraine lance son «Marteau de Thor» contre la Russie

L'Ukraine lance son «Marteau de Thor» contre la Russie

En bref L'Ukraine présente le drone «Marteau de Thor»

Il pourrait voler sur 600 km et transporter 50 kg d'explosifs

Lancement par catapulte, utilisation sur le front non vérifiée

Janine Enderli

Une portée maximale de 600 kilomètres, une charge explosive pouvant atteindre 50 kilos et un prix unitaire annoncé de 25'000 dollars. Voici les caractéristiques du «Marteau de Thor», un nouveau drone de moyenne portée développé en Ukraine.

L’entreprise Skyfall a récemment présenté cet appareil, qui pourrait atteindre des villes comme Moscou depuis le front. Il utiliserait notamment l’intelligence artificielle pour guider son approche finale.

Plusieurs médias ukrainiens, dont «Militarnyi», ont relayé la présentation de cette nouvelle arme. Les performances annoncées ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante.

Capacité «Middle Strike»

On ignore si le système est déjà utilisé sur le front. Selon les informations disponibles, il appartient à la catégorie dite «Middle Strike», qui désigne des systèmes d’attaque à moyenne portée.

Avec une portée annoncée de 350 à 600 kilomètres, le «Marteau de Thor» pourrait frapper des postes de commandement, des aérodromes et d’autres installations militaires loin derrière les lignes de front.

Comment fonctionnent les drones

Les drones de cette catégorie occupent une place intermédiaire entre les drones FPV classiques et les armes à longue portée. Les appareils FPV sont pilotés à distance par un opérateur grâce aux images transmises en direct par une caméra embarquée.

Les systèmes «Middle Strike» permettraient d’atteindre des cibles plus éloignées que les drones FPV classiques, tout en étant moins chers et plus simples à utiliser que les armes à longue portée. Ils offriraient ainsi une solution pour certaines frappes sans recourir à des missiles coûteux.

Le «Marteau de Thor» serait lancé à l’aide d’une catapulte. Propulsé depuis une rampe, il n’aurait pas besoin de piste de décollage et pourrait être déployé depuis des positions improvisées. Une fois l’appareil en vol, les opérateurs pourraient quitter leur emplacement.

La décision finale revient à l'être humain

Après le lancement, le drone suivrait de manière autonome une trajectoire prédéfinie vers sa cible, à une vitesse pouvant atteindre 180 km/h. Une caméra transmettrait en permanence des images à l’opérateur.

La décision de lancer l’attaque resterait entre les mains de celui-ci. A l’approche de la zone ciblée, le système lui demanderait une autorisation. L’opérateur pourrait alors ordonner la frappe avec la charge à fragmentation ou modifier la trajectoire du drone. S’il autorisait l’attaque, un logiciel d’intelligence artificielle analyserait l’environnement et aiderait l’appareil à maintenir sa trajectoire pendant l’approche finale.