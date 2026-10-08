La guerre en Ukraine pousse la Russie dans ses derniers retranchements financiers. Vladimir Poutine a largement dépassé le budget militaire prévu pour 2026. Selon des initiés, près de 50 milliards de francs supplémentaires affluent vers le front par rapport aux prévisions – aux dépens de la population russe.

Poutine fait exploser le budget de guerre de plusieurs milliards et va couper dans le social

Poutine fait exploser le budget de guerre de plusieurs milliards et va couper dans le social

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Poutine dépasse largement le budget militaire

En 2025, 166 milliards de francs doivent affluer vers le front

En 2026, les dépenses d’armement augmentent, les budgets sociaux diminuent

Bernadette Hogg

La guerre en Ukraine coûte de plus en plus cher à la Russie. Vladimir Poutine a largement dépassé le budget militaire prévu pour 2026, rapporte Bloomberg, qui cite deux sources au sein du gouvernement russe. D'ici à la fin de l'année, les dépenses de défense devraient atteindre la somme record de 200 milliards de dollars, soit 166 milliards de francs. Un niveau jamais atteint.

C'est près de 50 milliards de francs de plus que prévu, soit un dépassement de 40% par rapport au budget initial, que devra assumer le contribuable russe. Fin 2025, pourtant, le maître du Kremlin entendait au contraire freiner les dépenses militaires, afin de combler le trou qui se creusait rapidement dans les caisses de l'Etat.

L’espoir d’une fin prochaine de la guerre s’effondre

La raison de ce revirement? Fin 2025, Vladimir Poutine espérait encore une issue rapide au conflit. L'année écoulée a montré qu'aucun accord entre Moscou et Kiev ne se profile. La guerre a au contraire changé de dimension.

Le président russe a réagi sans tarder. Il a imposé le versement d'avances à l'industrie de l'armement et ouvert grand les vannes financières pour le front. L'Ukraine en a subi les conséquences de plein fouet cet été. De hauts responsables du gouvernement l'ont pourtant mis en garde à plusieurs reprises contre le coût exorbitant de sa politique de guerre. Mais le chef du Kremlin est resté sourd à ces avertissements.

Les vétérans mis au régime

Le robinet n'est pas près de se refermer. Pour l'an prochain, Moscou prévoit 167 milliards de francs de dépenses militaires, un nouveau record depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les sources de Bloomberg préviennent déjà que ce plafond devrait lui aussi être dépassé.

Pour alimenter sa machine de guerre, le Kremlin fait payer sa propre population. Selon des documents budgétaires consultés par Reuters, les dépenses de politique sociale seront réduites de 7% en 2027 par rapport à ce qui était initialement prévu. Ce poste couvre notamment les retraites, les versements aux vétérans revenus d'Ukraine et les allocations de maternité. L'éducation perdra 6% de ses moyens et la santé 6,8%.