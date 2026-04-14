L'Italie suspend le renouvellement automatique de son accord de défense avec Israël, a annoncé la Première ministre Giorgia Meloni mardi à Vérone, évoquant la situation actuelle.

L'Italie sévit et suspend son accord de défense avec Israël

L'Italie sévit et suspend son accord de défense avec Israël

AFP Agence France-Presse

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi que son gouvernement allait «suspendre le renouvellement automatique» de l'accord de défense entre l'Italie et Israël.

«Compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël», a déclaré Giorgia Meloni à la presse en marge d'un déplacement à Vérone (nord).

Une source diplomatique italienne a confirmé à l'AFP que l'accord avait été suspendu, précisant: «Il aurait été politiquement difficile de le maintenir». Ratifié en 2006 et renouvelé tacitement tous les cinq ans, l'accord de défense arrivait à son terme ces jours-ci. Il encadre la coopération entre les deux pays dans l'industrie de défense, la formation des militaires, la recherche et les technologies d'information, entre autres.

«Des attaques inacceptables»

L'opposition italienne demandait depuis plusieurs mois au gouvernement de suspendre ce renouvellement. Les tensions entre l'Italie et Israël se sont accrues la semaine dernière après que le gouvernement italien a accusé les forces israéliennes d'avoir tiré des coups de semonce sur un convoi de Casques bleus italiens au Liban.

L'Italie a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester contre cet incident qui a endommagé au moins un véhicule, sans faire de blessés. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a par ailleurs condamné lundi les «attaques inacceptables» d'Israël contre des civils au Liban lors d'une visite à Beyrouth.

Le chef de la diplomatie italienne a appelé au dialogue entre le Liban et Israël et à un «cessez-le-feu nécessaire et durable», ajoutant: «Il faut à tout prix éviter une nouvelle escalade comme celle de Gaza.»