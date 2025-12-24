DE
110 milliards d'investissement
Israël veut que son armement dépende moins de «ses amis»

Israël investira 110 milliards de dollars d'ici 2035 pour bâtir une industrie d'armement autonome, a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'une cérémonie dans le sud du pays le 24 décembre 2025.
Publié: 16:37 heures
|
Dernière mise à jour: 16:41 heures
Benjamin Netanyahu à l'hôtel Citadelle de David à Jérusalem, le 22 décembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi que les autorités allaient dépenser 110 milliards de dollars en dix ans pour construire une «industrie d'armement indépendante», l'armée ayant mené ces deux dernières années des guerres sur plusieurs fronts régionaux.

A l'occasion d'une cérémonie sur une base aérienne militaire dans le sud d'Israël, Netanyahu a dit avoir «approuvé un total de 350 milliards de shekels (110 milliards de dollars) pour construire au cours de la prochaine décennie une industrie d'armement indépendante» pour Israël. «Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis», a-t-il ajouté.

