AFP Agence France-Presse
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi que les autorités allaient dépenser 110 milliards de dollars en dix ans pour construire une «industrie d'armement indépendante», l'armée ayant mené ces deux dernières années des guerres sur plusieurs fronts régionaux.
A lire aussi
A l'occasion d'une cérémonie sur une base aérienne militaire dans le sud d'Israël, Netanyahu a dit avoir «approuvé un total de 350 milliards de shekels (110 milliards de dollars) pour construire au cours de la prochaine décennie une industrie d'armement indépendante» pour Israël. «Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis», a-t-il ajouté.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit