L'Iran promet une réponse «écrasante» si Trump reprend la guerre

Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis samedi une réponse «écrasante» si les Etats-Unis reprenait leur guerre contre l'Iran, affirmant que son pays avait «reconstruit» ses forces armées lors de la trêve avec les Etats-Unis, en vigueur depuis le 8 avril.

«Nos forces armées se sont reconstruites pendant la période de cessez-le-feu de telle manière que si Trump commet un autre acte insensé et relance la guerre, (les conséquences) seront certainement beaucoup plus écrasantes et amères pour les Etats-Unis que le premier jour de la guerre», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

D'après les médias américains, notamment CBS, Washington se prépare à de nouvelles frappes contre Téhéran.

Source: AFP