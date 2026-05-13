Les principales informations à retenir:
Le bras de fer entre l'Iran et les Etats-Unis en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient se poursuit.
Le va-et-vient de propositions entre Washington et Téhéran n'a débouché sur aucune percée depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz reste fermé.
Sur l'autre front du conflit, au Liban, Israël et le Hezbollah pro-iranien poursuivent leurs attaques mutuelles, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2846 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump
L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes «à mettre à la poubelle».
«Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les droits du peuple iranien, tels qu'établis dans la proposition en 14 points. Toute autre approche serait infructueuse», a écrit sur X le négociateur en chef de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, plus d'un mois après l'instauration d'une trêve précaire.
Celui qui est aussi président du Parlement a interpellé les négociateurs américains, estimant que «plus ils traîneront les pieds, plus les contribuables américains en paieront le prix», au moment où les cours du pétrole évoluent à des niveaux toujours élevés. Ces déclarations sonnent comme une réponse à Donald Trump qui avait dénigré la veille les propositions iraniennes et assimilé le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril à un malade «sous assistance respiratoire».
Le contenu de la proposition américaine initiale n'a pas été rendu public. Selon certains médias, elle contient un protocole d'accord pour mettre fin aux combats, qui ont fait des milliers de morts depuis le début de la guerre le 28 février, et établir un cadre de négociations sur le dossier du nucléaire iranien.
Source: AFP
Pékin appelle le Pakistan à «intensifier» la médiation
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Pakistan à «intensifier» ses efforts de médiation entre l'Iran et les Etats-Unis, et exprimé l'intention de son pays de continuer à le soutenir, a rapporté l'agence Chine Nouvelle. Wang Yi s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue pakistanais Ishaq Dar, a indiqué l'agence d'Etat mercredi matin.
Le président américain Donald Trump est attendu mercredi soir en Chine, partenaire stratégique et économique primordial de l'Iran. Wang Yi a «appelé le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation et à contribuer à traiter de manière appropriée les questions liées à l'ouverture du détroit d'Ormuz», dit Chine Nouvelle.
«La Chine continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan et apportera sa propre contribution à cette fin», a déclaré Wang Yi selon Chine Nouvelle. «Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir un cessez-le-feu durable et d'assurer une circulation normale à travers le détroit d'Ormuz», ont rapporté de leur côté les Affaires étrangères pakistanaises dans un communiqué.
Le processus diplomatique sous médiation pakistanaise pour sortir de la crise est dans l'impasse. Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions, que Donald Trump a jugées bonnes «à mettre à la poubelle».
Source: AFP
L'Australie prête à se joindre à la mission proposée par Paris et Londres pour le détroit d'Ormuz
L'Australie est prête à se joindre à la mission «neutre et pacifique» proposée par la France et le Royaume-Uni pour sécuriser le détroit d'Ormuz, a affirmé mercredi le ministre de la Défense Richard Marles. «L'Australie est prête à soutenir une mission militaire multinationale indépendante et strictement défensive, dirigée par le Royaume-Uni et la France, dès qu'elle sera mise en place», a déclaré Richard Marles dans un communiqué.
Canberra mettra à disposition de cette mission un avion de surveillance Wedgetail E-7A, déjà déployé dans la région pour protéger les Emirats arabes unis des attaques de drones iraniens, a précisé Richard Marles, à l'issue d'une visioconférence sur le sujet avec ses homologues d'une quarantaine de pays.
Cette mission militaire multinationale aura pour objectif de compléter les efforts diplomatiques et les mesures de désescalade, tout en «démontrant un engagement concret en faveur de la sécurité du commerce international», a ajouté le ministre australien.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé une prochaine «initiative aux Nations Unies» afin de proposer un «cadre» à cette future mission, censée démarrer lorsque l'Iran et les Etats-Unis accepteront de lever leur blocus respectif, et en concertation avec ces deux pays.
Source: AFP
La France va proposer à l'ONU un «cadre» pour sécuriser le détroit d'Ormuz
La France va «prendre une initiative aux Nations unies» pour proposer un «cadre» en vue d'une mission «totalement neutre et pacifique» pour une future sécurisation du détroit d'Ormuz, a annoncé mardi Emmanuel Macron dans un entretien avec TV5, France 24 et Radio France internationale.
«On doit obtenir la réouverture sans conditions, sans péage d'Ormuz. En démantelant tous les blocus et vraiment en ayant ce dialogue d'exigence à l'égard de l'Iran», a dit le président français depuis Nairobi, à la fin d'un sommet franco-africain. Il a déploré «une escalade dans les déclarations» côtés américain et iranien.
Les ministres britannique et français de la Défense ont coprésidé mardi une réunion en visioconférence avec leurs homologues d'une quarantaine de pays prêts à contribuer à cette mission. Ils proposent une mission multinationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz lorsque l'Iran et les Etats-Unis accepteront de lever leur blocus respectif, et en concertation avec ces deux pays.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font au moins 13 morts au Sud Liban
Le ministère de la Santé a annoncé mardi dans un communiqué la mort de 13 personnes, dont un soldat et deux secouristes, dans des frappes israéliennes ayant visé trois localités dans le sud du Liban.
«Une frappe sur la ville de Nabatiyé a fait cinq (morts) dont deux secouristes de la Défense civile et deux blessés», une autre dans la localité de Jebchit a fait quatre morts «dont un soldat et un ressortissant syrien», et une troisième à Bint Jbeil a tué «quatre citoyens dont un enfant et une femme, et fait 12 blessés dont une femme», a indiqué le ministère.
L'armée libanaise a annoncé plus tôt dans un communiqué la mort d'un soldat tué dans une frappe israélienne à Jebchit.
Source: AFP
Accusée d'infiltration au Koweït, l'Iran réfute les accusations
L'Iran a rejeté mardi des allégations du Koweït qui a dit avoir déjoué une tentative d'infiltration des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, dans l'émirat.
Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a considéré «absolument infondées» les «allégations formulées par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur du Koweït, selon lesquelles l'Iran planifierait de mener des actions hostiles contre le Koweït».
Source: AFP
L'UE pourrait étendre au détroit d'Ormuz sa mission navale
L'Union européenne pourrait décider d'étendre au détroit d'Ormuz sa mission navale en mer Rouge, a indiqué mardi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas. Elle ne le ferait toutefois pas avant que la guerre au Moyen-Orient ne soit terminée.
«L'opération Aspides fournit déjà une contribution essentielle à la protection des navires en Mer rouge, mais ses activités pourraient être étendues au détroit» d'Ormuz, a-t-elle déclaré devant la presse, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE. Plusieurs pays ont indiqué qu'ils étaient prêts à contribuer au renforcement de la mission, a-t-elle ajouté.
La mission Aspides, qui comprend trois navires militaires, a été lancée en 2024 pour protéger les navires commerciaux des attaques des rebelles houthis du Yémen.
Pressés par le président américain Donald Trump de s'impliquer dans la guerre qu'il a déclenchée avec Israël contre l'Iran, les Européens s'efforcent de répondre à ses demandes d'assistance sans toutefois entrer dans une guerre qui, disent-ils, n'est pas la leur.
Source: AFP
Une frappe israélienne tue deux secouristes dans le sud du Liban
Une frappe israélienne a tué mardi deux secouristes dans le sud du Liban, où ils effectuaient une intervention, a annoncé la Défense civile.
Ils ont été «ciblés (...) alors qu'ils venaient en aide à un blessé visé par une autre frappe israélienne» dans la ville de Nabatiyé, a-t-elle précisé dans un communiqué.
Avant cette annonce, le ministère de la Santé avait fait état de 108 morts parmi les secouristes et personnels de santé depuis le début de la guerre le 2 mars entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution organisent des manoeuvres à Téhéran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont organisé des manoeuvres militaires à Téhéran, sur fond de menace de reprise des hostilités avec les Etats-Unis et Israël, ont rapporté mardi des médias d'Etat.
Ces exercices ont impliqué l'armée idéologique de la République islamique et le Bassidj, une force paramilitaire qui leur est affiliée, a précisé la télévision publique. Le général de brigade Hassan Hassanzadeh, commandant des Gardiens à Téhéran, a indiqué que les manoeuvres avaient inclus des répétitions de scénarios de combat contre l'ennemi, sur tous les terrains.
«Sous assistance respiratoire»
«L'un des objectifs de ces manoeuvres était d'améliorer la préparation au combat pour faire face à tout mouvement de l'ennemi américano-sioniste», a ajouté le général, cité par la télévision, en affirmant que ces exercices avaient été «menés avec succès».
Les manoeuvres ont lieu au moment où la trêve en vigueur depuis le 8 avril semble très précaire. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'elle était «sous assistance respiratoire», avec «1% de chances» de survie.
Source: AFP
L'Iran ne devrait pas utiliser le détroit d'Ormuz pour faire «chanter» les pays du Golfe
Le Premier ministre du Qatar a appelé mardi l'Iran à ne pas servir du détroit d'Ormuz pour faire «chanter» des monarchies pétrolières du Golfe, alors que ce passage maritime stratégique est verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre.
«L'Iran ne devrait pas utiliser le détroit comme une arme pour faire pression ou faire chanter les pays du Golfe», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani lors d'une conférence de presse à Doha.
Le responsable qatari s'exprimait après sa rencontre avec le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, qui a également dénoncé l'utilisation du détroit «comme une arme», selon la traduction en arabe de son intervention.
Source: AFP
Tentative d'infiltration iranienne au Koweït
Le ministère de l'Intérieur du Koweït a annoncé mardi que quatre personnes arrêtées début mai alors qu'elles tentaient de pénétrer dans le pays par voie maritime avaient «avoué» appartenir aux Gardiens de la Révolution iraniens.
Les quatre hommes, deux colonels de la marine, un capitaine et un lieutenant de vaisseau, ont avoué avoir été chargés par l'armée idéologique de la République islamique d'Iran «d'infiltrer l'île de Bubiyan», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié par l'agence nationale Kuna.
Ils ont tenté d'atteindre cette île, la plus grande du Koweït, proche des côtes iraniennes, «le vendredi 1er mai à bord d'un bateau de pêche spécialement affrété pour mener des actions hostiles contre le Koweït», précise le communiqué.
Source: AFP