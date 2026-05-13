Le Sénat américain refuse à nouveau d'ordonner une fin à la guerre en Iran

Le Sénat américain a rejeté mercredi de justesse une résolution qui visait à ordonner le retrait des forces américaines engagées dans le conflit contre l'Iran, la majorité républicaine se refusant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump.

Le texte, similaire à d'autres résolutions portées par l'opposition démocrate ces dernières semaines, a récolté 49 voix pour (dont trois sénateurs républicains) et 50 contre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sénatrice républicaine Lisa Murkowski a voté pour demander un retrait des troupes américaines face à l'Iran.

«Nous pensions obtenir davantage de clarté de la part du gouvernement pour savoir où nous en sommes (dans le conflit) et je n'en ai pas reçu», a affirmé Lisa Murkowski au média Punchbowl News après le vote.

D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre et les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Source: AFP