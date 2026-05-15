Le Liban et Israël prolongent leur cessez-le-feu de 45 jours

Le Liban et Israël vont prolonger de 45 jours leur cessez-le-feu qui devait arriver à échéance dimanche, a annoncé vendredi le département d'Etat américain, lors d'une deuxième journée de pourparlers entre les deux Etats du Proche-Orient à Washington.

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, l'armée israélienne a continué à frapper des cibles du Hezbollah pro-iranien au Liban, faisant au moins 400 morts, d'après un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.

En s'en prenant à Israël, le mouvement chiite a entraîné le Liban dans la guerre régionale à la suite du déclenchement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. «La cessation des hostilités du 16 avril (ndlr: date à laquelle l'accord avait été conclu) va être prolongée de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott.

Les discussions engagées dans la capitale des Etats-Unis ont été «productives et positives», avait annoncé jeudi un haut responsable américain.

Source: AFP