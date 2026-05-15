Le Liban et Israël prolongent leur cessez-le-feu de 45 jours
Le Liban et Israël vont prolonger de 45 jours leur cessez-le-feu qui devait arriver à échéance dimanche, a annoncé vendredi le département d'Etat américain, lors d'une deuxième journée de pourparlers entre les deux Etats du Proche-Orient à Washington.
Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, l'armée israélienne a continué à frapper des cibles du Hezbollah pro-iranien au Liban, faisant au moins 400 morts, d'après un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.
En s'en prenant à Israël, le mouvement chiite a entraîné le Liban dans la guerre régionale à la suite du déclenchement de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. «La cessation des hostilités du 16 avril (ndlr: date à laquelle l'accord avait été conclu) va être prolongée de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott.
Les discussions engagées dans la capitale des Etats-Unis ont été «productives et positives», avait annoncé jeudi un haut responsable américain.
Source: AFP
Le Premier ministre libanais s'en prend au Hezbollah
Le Premier ministre libanais a fustigé vendredi le mouvement pro-iranien Hezbollah pour avoir entraîné le Liban dans une nouvelle guerre «irresponsable», appelant au soutien des pays arabes et plus largement de la communauté internationale dans les négociations avec Israël.
«Assez de ces aventures irresponsables servant des projets ou intérêts étrangers», a lancé, en référence au Hezbollah, Nawaf Salam lors d'un dîner organisé par une ONG, ajoutant que seules les forces armées devraient détenir des armes dans le pays.
S'exprimant peu après l'annonce d'une prolongation du cessez-le-feu de 45 jours à l'issue de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, le dirigeant a par ailleurs dit espérer «mobiliser tout le soutien arabe et international pour renforcer notre position» dans les discussions.
Source: AFP
Israël indique avoir tué plus de 220 combattants du Hezbollah sur une semaine
L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir tué plus de 220 combattants du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban au cours de la semaine écoulée. Cette annonce coïncide avec la deuxième journée de négociations directes à Washington entre le Liban et Israël, destinées à mettre fin à la guerre.
«Plus de 220 terroristes du Hezbollah qui menaient des attaques contre des soldats de l'armée israélienne ont été éliminés» au cours de la semaine écoulée, a déclaré l'armée israélienne. Durant cette même période, les forces israéliennes ont également frappé plus de 440 cibles du Hezbollah dans plusieurs régions du sud du Liban, a ajouté l'armée.
Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, Israël a par ailleurs annoncé avoir mené vendredi «des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr» (sud). Elles ont fait 37 blessés, dont six membres du personnel médical de l'hôpital, quatre enfants et neuf femmes, selon le ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
L'amée israélienne émet un ordre d'évacuation pour des secteurs de Tyr
L'armée israélienne a appelé les habitants de plusieurs immeubles de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, à évacuer immédiatement les lieux en prévision de frappes prévues vendredi dans la zone.
«Avertissement urgent aux habitants du Liban, en particulier aux résidents de la ville de Tyr... vous vous trouvez à proximité d'infrastructures terroristes du Hezbollah contre lesquelles l'armée israélienne se prépare à intervenir», a déclaré sur X le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée en langue arabe.
«Nous vous exhortons à vous éloigner immédiatement de ces immeubles et des structures environnantes, et à vous déplacer à au moins 300 mètres de distance d'eux», indique le message, accompagné d'une carte identifiant les sites visés.
Source: AFP
Le Hezbollah vise une caserne de l'armée israélienne
«Le Hezbollah a affirmé vendredi avoir visé une caserne israélienne située à Nahariya, dans le nord d'Israël, au deuxième jour de pourparlers à Washington entre le Liban et Israël pour mettre fin à la guerre. Le mouvement pro-iranien a indiqué dans un communiqué avoir «pris pour cible la caserne de Liman», au nord de Nahariya «avec une escadrille de drones d'attaque».
Source: AFP
Les Emirats démentent jouer un rôle actif dans la guerre, après les accusations de Téhéran
Les Emirats arabes unis ont rejeté «catégoriquement» les allégations de Téhéran, qui les a accusés de jouer un rôle «actif» aux côtés des Etats-Unis et d'Israël dans la guerre contre l'Iran.
Le ministre d'Etat Khalifa ben Shaheen al-Marar a fait état du «rejet catégorique des allégations iraniennes et des tentatives visant à justifier les attaques terroristes iraniennes ciblant les Emirats» ainsi que d'autres pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Source: AFP
Les Emirats vont «accélérer» la construction d'un nouvel oléoduc
Les Emirats arabes unis vont accélérer la construction d'un nouvel oléoduc, ont indiqué vendredi les autorités d'Abou Dhabi, alors que le contrôle par l'Iran du détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, perturbe les exportations du Golfe.
Le prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyane, a ordonné à la compagnie pétrolière publique Adnoc «d'accélérer la livraison du projet», dont l'achèvement est prévu pour 2027, selon le service de presse.
Source: AFP
Trump dit que Xi «est fermement convaincu» que l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son homologue chinois Xi Jinping était «fermement convaincu» que l'Iran ne devait pas posséder l'arme nucléaire, pendant son voyage retour d'un déplacement en Chine.
«Il (Xi Jinping) est fermement convaincu qu'ils (les Iraniens) ne doivent pas posséder l'arme nucléaire et il souhaite qu'ils rouvrent le détroit», a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, en faisant référence au détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique verrouillée par l'Iran.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne dit avoir «reçu des messages» de Washington se disant prêt à poursuivre les négociations
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé vendredi à New Delhi que son gouvernement avait reçu des messages des Etats-Unis indiquant que l'administration du président Donald Trump était disposée à poursuivre les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Nous avons de nouveau reçu des messages de la part des Américains indiquant qu'ils sont disposés à poursuivre les discussions et à maintenir les contacts», a déclaré Abbas Araghchi à la presse depuis la capitale de l'Inde, où il participe depuis la veille à une réunion des Brics, bloc diplomatique de dix Etats non occidentaux.
Le président américain Donald Trump avait fustigé le 10 mai la réponse apportée par Téhéran à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre, la jugeant «totalement inacceptable».
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne dit être ouvert à une aide de Pékin
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi à New Delhi être ouvert à tout soutien, y compris de la part de Pékin, pour aider à résoudre le conflit au Moyen-Orient. «Nous apprécions tout pays qui peut aider, en particulier la Chine», a-t-il déclaré à la presse depuis la capitale de l'Inde, où il participe depuis la veille à une réunion des Brics, bloc diplomatique de 10 Etats non occidentaux.
«Nous entretenons de très bonnes relations avec la Chine, nous sommes des partenaires stratégiques et nous savons que (les) Chinois ont de bonnes intentions. Toute initiative de leur part susceptible de soutenir la diplomatie serait donc la bienvenue pour la République islamique».
Source: AFP
Israël mène des frappes contre le Hezbollah au sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé vendredi être en train de mener des frappes contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah dans la région de Tyr, dans le sud du Liban, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis un peu moins d'un mois.
L'armée avait déclaré un peu plus tôt dans un autre communiqué que des «drones explosifs» tirés par le Hezbollah étaient tombés dans le nord d'Israël sans faire de victime et avait dénoncé une «nouvelle violation» des termes du cessez-le-feu.
Source: AFP