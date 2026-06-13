Un accord semble se profiler pour l'Iran. Si l'ambassadeur iranien se montre confiant, il émet toutefois des réserves quant à l'annonce de Trump. Au cas où l'accord viendrait à échouer à nouveau, l'Iran serait prête à tout.

Guido Felder

Du fil barbelé brillant tout autour du bâtiment et des policiers lourdement armés dans le quartier: l'ambassade iranienne à Berne ressemble à une forteresse. Et pour cause: en Suisse aussi, des manifestations contre le régime répressif de Téhéran ont régulièrement lieu.

Depuis le 28 février, l'Iran est engagé dans une guerre contre les Etats-Unis et Israël. Mais vendredi, une lueur d'espoir est apparue. Les deux parties ont laissé entrevoir un accord visant à mettre fin à la guerre, qui pourrait être signé à Genève. Est-ce sérieux cette fois-ci, ou s'agit-il encore d'une simple promesse en l'air? Blick a rencontré l'ambassadeur iranien, Mahmoud Barimani, pour une interview exclusive.

Mahmoud Barimani, vendredi, les agences de presse ont rapporté que l'Iran et les Etats-Unis avaient convenu d'un accord-cadre. A quel point prenez-vous cela au sérieux, cette fois-ci?

Je peux vous dire que nous sommes effectivement sur le point de conclure cet accord-cadre.

La paix est-elle enfin à portée de main?

Nous l'espérons vivement.

Le problème, c’est que Donald Trump a déjà annoncé un accord à quarante reprises sans que cela n’aboutisse. Quelle confiance lui accordez-vous?

Le problème avec le président Trump, c’est que son attitude et son comportement ne sont pas dignes de confiance. Nous étions en pleine négociation en juin de l’année dernière, puis en février de cette année, lorsque les Etats-Unis, de concert avec le régime israélien, ont attaqué l’Iran. Samedi dernier encore, alors que le ministre pakistanais de l’Intérieur était à Téhéran pour transmettre la proposition des Etats-Unis aux responsables iraniens, le régime israélien a violé le cessez-le-feu pour la troisième fois. Leur seul objectif était de saboter les négociations.

« Si une guerre est menée contre nous, nous nous défendrons de toutes nos forces, comme c'est le cas actuellement. »

Une prime de 50 millions d’euros est offerte pour la capture de Trump et de Netanyahou. Que risqueraient-ils s’ils étaient capturés et amenés en Iran?

Cette proposition de prime émane du peuple iranien, pas du gouvernement. Cela dit, du point de vue du droit international, il existe des motifs amplement suffisants pour traduire ces deux hommes devant un tribunal international pour leurs crimes. Un mandat d’arrêt a d’ailleurs déjà été émis contre Netanyahou par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye.

L'Iran oppose une résistance étonnamment farouche aux Etats-Unis et à Israël. Combien de missiles vous reste-t-il?

Au cours des 250 dernières années, l’Iran n’a déclaré la guerre à aucun pays. Mais si une guerre est menée contre nous, nous nous défendrons de toutes nos forces, comme c'est le cas actuellement. En ce qui concerne le nombre de missiles, je ne peux évidemment pas donner de chiffre, mais nous sommes en mesure de nous défendre aussi longtemps que la guerre durera.

Vous dites ne pas avoir déclenché de guerre, mais des groupes comme le Hamas et le Hezbollah attaquent Israël avec l’aide de l’Iran...

Le Hezbollah et le Hamas défendent leur territoire. Contrairement à l'Occident, qui aide l'oppresseur et l'occupant, l'Iran soutient les opprimés qui défendent leur propre territoire.

L'objectif du régime iranien est d'éradiquer Israël, qu'il qualifie de «cancer». Pourquoi?

C'est un régime illégitime qui occupe la Palestine. Malheureusement, les pays occidentaux ferment les yeux sur ses agissements. La solution serait d'organiser un référendum pour que les Palestiniens de souche, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, puissent décider eux-mêmes du sort de ce territoire.

L'un des objectifs de guerre des Etats-Unis et d'Israël est de détruire le programme nucléaire iranien. Téhéran est-il proche d'obtenir la bombe atomique?

En 1996 déjà, Netanyahou affirmait devant l’ONU que l’Iran était sur le point de fabriquer la bombe atomique. Depuis, les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont prouvé, lors d'inspections approfondies, que notre programme nucléaire est strictement pacifique. Nous utilisons ce programme exclusivement pour la production d’énergie, dans l’agriculture, pour la fabrication d’isotopes destinés à des médicaments et à des fins similaires.

Une centrale nucléaire nécessite de l’uranium enrichi à 5% maximum, tandis que la fabrication de médicaments en nécessite jusqu’à 20%. Pourquoi l'Iran dispose-t-il alors d'uranium enrichi à 60%, soit le seuil quasi nécessaire pour fabriquer une bombe atomique?

En tant que signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, nous avons le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce traité n'impose aucune restriction sur le taux d'enrichissement. De plus, la fatwa, le décret religieux promulgué par notre défunt guide suprême, nous interdit formellement l'usage de la bombe atomique.

Quelle partie du programme nucléaire a été détruite par les frappes?

Trump a clairement déclaré qu’il avait été anéanti…

Au départ, les Etats-Unis voulaient également renverser le gouvernement iranien. Celui-ci a fait exécuter au moins 2'159 personnes l’année dernière. Pourquoi un tel recours à la peine de mort?

Selon les Nations unies, plus de 50 pays appliquent la peine de mort dans leur système juridique, y compris les Etats-Unis et la Chine. De notre côté, nous sommes voisins d’un pays qui produit plus de 80% des opiacés mondiaux. La grande majorité des condamnés sont des trafiquants de drogue internationaux. Nos policiers sacrifient leur vie pour empêcher ces substances de transiter par notre pays et d’atteindre l’Europe. Nous servons l’humanité, même si nous faisons de notre mieux pour développer des peines alternatives.

« La Suisse a toujours fait preuve de confiance et de bonne volonté »

Pourquoi n’accordez-vous pas plus de liberté aux femmes en Iran?

Les femmes jouissent de leurs droits. Elles sont également très présentes dans la vie publique. Par exemple, quatre postes au sein du gouvernement sont occupés par des femmes, et elles représentent 56% du corps étudiant des universités publiques.

Pourquoi n’avez-vous pas serré la main de la photographe de Blick lors de notre accueil?

C’est une prescription religieuse. Cela n'enlève rien au fait que nous respectons les femmes de tout notre cœur.

La Suisse a joué pendant des décennies le rôle de médiateur entre l’Iran et les Etats-Unis. Quel rôle joue-t-elle encore aujourd’hui?

Outre le mandat qui lui a été confié il y a plus de quatre décennies pour protéger les intérêts américains en Iran, la Suisse a joué un rôle important. En février dernier encore, c'est elle qui a organisé les négociations directes entre la République islamique d’Iran et les Etats-Unis. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants.

A-t-elle rempli sa mission, ou devrait-elle rester médiatrice dans le futur accord?

Pourquoi pas? La Suisse a toujours fait preuve de confiance et de bonne volonté. Cependant, le choix d’un médiateur doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties.

La Coupe du monde a débuté jeudi aux Etats-Unis. Allez-vous suivre la compétition?

Bien sûr, je suis un grand fanatique de football!

Il est possible que l'Iran doive jouer contre les Etats-Unis. Que se passerait-il?

Il faudrait d'abord que nous arrivions jusque-là… Mais le football ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiques. La Coupe du monde vise à rapprocher les peuples. Ce que font les Etats-Unis, c'est tout le contraire.

Quelle serait la finale de vos rêves?

Une finale où l'Iran l'emporte, évidemment! Mais j'espère aussi que la Suisse ira le plus loin possible dans ce tournoi.