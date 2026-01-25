Ce petit pays européen s'arme jusqu'aux dents contre Poutine

Le président de la Lettonie, Edgars Rinkevics, a accepté de se confier à Blick dans une interview. Au menu: la défense de son pays face aux Russes, les minorités russophones, mais aussi la Suisse.

Samuel Schumacher

Edgars Rinkevics, que savez-vous de l'accord sur le Groenland négocié par Donald Trump et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte?

Le Danemark et le Groenland resteront souverains. L'accord porte principalement sur la sécurité dans l'Arctique. Il tient compte des intérêts légitimes des Etats-Unis en matière de sécurité et stipule que c'est l'OTAN, et pas seulement les Etats-Unis, qui défendra le Groenland en cas d'urgence.

Dans son discours au Forum économique mondial (WEF), le président Trump s'est plaint que les Etats-Unis n'avaient «jamais rien obtenu» de la part de l'OTAN.

Les Etats-Unis ont bel et bien tiré profit de l'OTAN. N'oubliez pas qu'après les attentats du 11 septembre 2001, l'article 5 a été activé pour la première et – jusqu'à présent – unique fois dans l'histoire de l'OTAN. De nombreux pays, dont le mien, ont envoyé des troupes en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme.

Pensez-vous vraiment que l'article 5 serait activé aujourd'hui en cas d'attaque russe sur les pays baltes?

J'en suis convaincu, oui. Je comprends le scepticisme, mais nous avons toujours des soldats américains en stationnement dans la région. Et lorsque des drones russes sont soudainement apparus en Pologne en septembre 2025, l'OTAN a immédiatement réagi et augmenté ses capacités sur tout le flanc est pour une durée indéterminée, y compris chez nous, dans les pays baltes. Mais bien sûr, nous ne devons pas compter uniquement sur les autres membres de l'alliance. La première ligne de défense, c'est nous-mêmes. La deuxième ligne, ce sont nos alliés dans la région et en Europe. Nos dépenses de défense doivent continuer à augmenter. Nous devons renforcer nos forces armées, comme nous l'avons fait dans les années 1980.

La Lettonie consacre 5% de son budget à la défense. Neutre, la Suisse n'investit que 0,7%. Est-ce suffisant?

La Suisse est un pays souverain. Elle doit faire ce qu'elle estime bon pour ses propres intérêts. Cela nous convient aussi.

Depuis que vous êtes président, vous avez massivement investi dans la fortification de la frontière entre la Lettonie et la Russie. Comment vous protégez-vous des Russes?

Nous avons érigé une clôture le long des 400 kilomètres de frontière et l'équipons de capteurs et de caméras. Nous renforçons la frontière orientale afin de pouvoir déplacer rapidement nos forces. Nous avons également renforcé notre défense aérienne, aussi bien contre les missiles balistiques que contre tous les types de drones.

Avez-vous des preuves concrètes indiquant que la Russie prépare une attaque militaire contre les pays baltes?

Pour l'instant, nous n'avons aucune indication d'une attaque russe imminente, non. Mais l'année dernière, les manœuvres russes «Zapad» ont suscité une certaine nervosité. Aujourd'hui encore, les Russes s'entraînent en permanence. Mais la Russie pourrait-elle seulement nous attaquer à l'heure actuelle, alors que tant de ressources russes sont mobilisées en Ukraine? C'est une autre question.

Autrement dit, dès que la guerre en Ukraine prendra fin, le risque d'une attaque russe sur les pays baltes augmentera?

Pas seulement contre les pays baltes: ce risque peut toucher n'importe quel pays européen. La Russie se retrouvera alors face à un dilemme pour l'utilisation de son immense armée. Tous les Russes qui combattent aujourd'hui en Ukraine ne voudront pas nécessairement retourner à la vie civile après la guerre pour devenir mécaniciens, agriculteurs ou prisonniers. Nous en tenons compte dans notre planification de défense.

Un quart de la population lettone est d'origine russe. Il s'agit de la plus grande minorité du pays. Cette réalité constitue-t-elle un risque pour la sécurité?

Nous surveillons la situation en permanence. Des personnes en Lettonie sont régulièrement recrutées via les réseaux sociaux, comme Telegram, pour commettre des actes de sabotage ou d'espionnage.

Quelles mesures prenez-vous contre une éventuelle menace de l'intérieur?

Nous avons interdit certains médias d'Etat russes. Nous n'avons qu'une parole: ceux qui enfreignent la loi seront punis. Mais la situation est délicate. En Lettonie, un débat sans fin oppose ceux qui pensent qu'il faut s'adresser aux publics russophones directement en russe et ceux qui pensent qu'il faut le faire en letton. A partir de cette année scolaire, la langue de l'enseignement sera uniquement le letton. Nous aurions dû introduire cette mesure il y a déjà 20 ou 30 ans.

Quels enseignements militaires tirez-vous de la guerre en Ukraine?

Il y en a beaucoup, par exemple qu'il faut une industrie de l'armement flexible et agile, capable de se réorganiser et de s'adapter rapidement. Chez nous, la bureaucratie continue de poser problème. Les infrastructures de protection civile sont essentielles. La décentralisation des décisions est importante. A Riga, nous avons longtemps pensé qu'en cas de crise, tout serait géré de manière centralisée par le gouvernement national, mais ce n'est pas la meilleure approche. Nous avons également appris que les tactiques au front doivent changer à cause des drones. Mais attention, les drones sont importants, mais les véhicules blindés et les capacités classiques le sont tout autant.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, ancienne cheffe du gouvernement de l'Estonie voisine, a déclaré mi-janvier que, compte tenu de la situation mondiale, c'était le moment opportun pour commencer à boire. Suivez-vous son conseil?

Non. Je ne sais jamais quand je vais être réveillé pendant la nuit et quand je devrai prendre des décisions importantes. Prendre des décisions sous l'influence de l'alcool ne serait probablement pas très efficace. Je préfère de loin aller me promener, nager ou faire du vélo. C'est précisément pour cette raison que je tiens absolument à revenir ici, à Davos, cet été.