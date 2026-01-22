DE
Bientôt en visite à Kiev
«Inacceptable!» Ignazio Cassis recadre Trump après ses attaques contre la Suisse

Au WEF, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a vivement réagi aux attaques de Donald Trump contre la Suisse. «Inacceptable», tranche le chef de la diplomatie, qui annonce aussi ses priorités internationales à la tête de l’OSCE.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
1/2
Ignazio Cassis ne décolère pas après les attaques de Trump contre la Suisse et sa collègue Karin Keller-Sutter.
Photo: keystone-sda.ch
Céline Zahno

Jeudi matin, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a dressé le bilan de sa visite au Forum économique (WEF) cette année. Il a évoqué également le discours du président américain Donald Trump, qui s'en est pris ouvertement à la Suisse et a imité la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. 

«Il est inacceptable d'être traité ainsi, a lancé Ignazio Cassis à Davos. Nous n'étions pas les seuls, mais cela ne nous console pas.» Une rencontre bilatérale a eu lieu par la suite, comme si ces propos n'avaient jamais été prononcés. «Nous devons traiter cela de manière réaliste», a précisé le Tessinois. 

Visite en Russie et en Ukraine

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis compte se rendre personnellement à Moscou dans le cadre de la présidence suisse de l'OSCE, a-t-il dit mercredi en marge du WEF. Aucune date n'a été donnée, une visite dépendant de la situation en Ukraine. Le Tessinois ne s'est plus rendu en Russie depuis juin 2019. Ueli Maurer, alors président de la Confédération, s'y est rendu en novembre de la même année. Moins de trois ans plus tard, Moscou envahissait l'Ukraine.

«Le premier but de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est de terminer la guerre en Ukraine», a déclaré Ignazio Cassis face à la presse. Le ministre compte également se rendre à Kiev et à Washington, mais n'a pas donné plus de détails sur une date.

L'objectif est de clarifier le rôle de l'organisation présidée cette année par la Suisse pour être «prêt le moment venu». «Il est indispensable que si dans quelques jours un cessez-le-feu est décidé, qu'un groupe de spécialistes de l'OSCE puisse se rendre sur place dans les 48 heures», a déclaré Ignazio Cassis.

