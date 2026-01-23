Le Premier ministre du Groenland dit ne pas savoir ce qui est dans l'accord Trump-Rutte

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a dit jeudi ignorer ce qu'ont conclu Donald Trump et le chef de l'Otan dans le cadre du projet d'accord portant sur l'avenir du Groenland, âprement convoité par le président américain.

«Personne d'autre que le Groenland et le Danemark n'est habilité à conclure des accords sur l'île et le Royaume du Danemark», a insisté M. Nielsen au cours d'une conférence de presse à Nuuk, la capitale groenlandaise. La souveraineté et l'intégrité territoriale du Groenland «sont notre ligne rouge», a-t-il souligné.

Des discussions mercredi à Davos entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, ont permis, selon le président américain, de déboucher sur un «cadre d'accord» au sujet de ce territoire autonome danois.

Peu de détails sur le compromis sont pour l'instant connus, mais Donald Trump a assuré que les Etats-Unis avaient obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours». «Je ne sais pas ce que contient exactement l'accord concernant mon pays», a déploré M. Nielsen. Le Groenland veut poursuivre «un dialogue pacifique» sur son avenir mais dans le respect de son «droit à l'autodétermination», a-t-il encore affirmé.

Source: AFP