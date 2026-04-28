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Une arme clé contre Poutine
L'Ukraine détourne un avion de ligne pour traquer les drones russes

L’Antonov An-28, avion conçu pour les courtes distances, devient chasseur de drones en Ukraine. Equipé de drones P1-Sun, il traque les Shahed russes avec une vitesse et une efficacité inédites.
Publié: 21:24 heures
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Des avions de ce type partent à la chasse aux drones.
Photo: SDASM Archives
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Janine Enderli

Il est considéré comme un avion de passagers, peut transporter 18 personnes et a été conçu pour les courtes distances. Aujourd’hui, l'Antonov An-28, aussi connu comme le successeur de «l’abeille» (An-14), est utilisé de multiples façons. Il se voit désormais confier une mission particulière: être transformé en chasseur de drones. Un rôle clé, alors que Kiev cherche des solutions pour se protéger des drones tueurs russes.

Selon un rapport du magazine «The War Zone», des ingénieurs ont installé plusieurs drones d’interception sous les ailes de l’Antonov. Leur mission: intercepter les projectiles ennemis. En cas de signal positif, l’appareil part immédiatement à la poursuite des drones russes à longue portée. Il possède une particularité notable: un pilote de drone se trouve à bord et déclenche les appareils en vol. 

Petit, bon marché, rapide

Les petits drones poursuivent ensuite les drones de type shahed à environ 300 km/h. Selon les estimations, ces agiles intercepteurs coûtent entre 1000 et 3000 euros (environ 920 à 2700 francs). Cela laisse du temps à l’Antonov pour se mettre à l’abri. 

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L’Ukraine comme la Russie multiplient les innovations pour prendre l’avantage sur le front. Cette course technologique donne naissance à des tactiques toujours plus nouvelles, visant à neutraliser l’adversaire. 

«Des conditions de combat réelles»

«Le drone d’interception P1-Sun, lancé depuis un avion, est utilisé contre les shaheds ennemis. Cette méthode a déjà fait ses preuves dans des conditions de combat réelles. Nous avons aussi testé plusieurs autres drones d’interception lors de vols d’entraînement. On peut le comparer à un missile air-air à bas coût», écrit le pilote ukrainien Timur Fatkullin sur Instagram. 

Grâce à l’altitude et à la vitesse de l’avion, les drones disposent d’une énergie cinétique plus élevée et interceptent plus efficacement les drones russes. Ils peuvent atteindre jusqu’à 5000 mètres d’altitude et une vitesse maximale de 450 km/h. Parallèlement, des canons sont également installés à bord et peuvent participer à la destruction des drones.

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