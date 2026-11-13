Menaces d’écoles, piratages, sabotages et drones suspects se multiplient en Europe. Pour l’expert Ralph D. Thiele, ces incidents relèvent d’une campagne hybride coordonnée, face à laquelle l’Europe reste insuffisamment préparée.

En bref Cet automne, des attaques hybrides ont visé des aéroports, des magasins et des écoles en Europe, perturbant le quotidien de la population

L'expert Ralph D. Thiele y voit une campagne coordonnée, très efficace pour un minimum d'efforts

Il estime que l'Europe n'est pas assez préparée à se défendre et s'attend à une hausse des perturbations

Guido Felder

Oubliez les missiles et les chars: un compte piraté ou un e-mail inquiétant suffisent à paralyser la vie de milliers de personnes. Cet automne, ces attaques numériques pullulent en Europe. Les auteurs ciblent des lieux incontournables du quotidien, tels que des compagnies aériennes, des supermarchés, et même plus récemment des milliers d'écoles en Italie.

Mais ce n’est pas nouveau: depuis le début de l’année, plusieurs pays européens ont signalé des incendies criminels, des sabotages de câbles sous-marins ou encore des perturbations des systèmes GPS de l’aviation. Des drones suspects sont régulièrement repérés au-dessus d’infrastructures sensibles. Début août, la découverte d’un drone chargé d’explosifs à l’aéroport de Leipzig avait notamment provoqué une vive émotion. L’engin avait pu être désamorcé à temps.

Pour Ralph D. Thiele, auteur du livre «La guerre hybride, avenir et technologies», la multiplication des incidents observés ces dernières semaines ne laisse guère de place au doute: «Il faut partir du principe qu'il s'agit d'une campagne hybride coordonnée.»

Un maximum de dégâts pour un minimum d'efforts

Cette forme de guerre se caractérise par sa capacité à frapper là où on l’attend le moins, tout en causant un maximum de dégâts avec un minimum de moyens. Un simple e-mail de menace peut suffire à perturber le trafic aérien d’un grand aéroport. Les auteurs, qui opèrent à distance via Internet, sont par ailleurs particulièrement difficiles à identifier et à interpeller.

Les commanditaires de ces attaques peuvent être des acteurs étatiques, des services secrets, des groupes terroristes ou des réseaux criminels. Ceux qui donnent les ordres et ceux qui les exécutent n'appartiennent plus forcément aux mêmes groupes. Selon Ralph D. Thiele, un seul instigateur peut orchestrer, dans l'ombre, des campagnes entières menées par différents criminels. «Les technologies informatiques modernes confèrent aux auteurs une portée et une efficacité extraordinaires», explique le spécialiste.

L’objectif de ces attaques serait avant tout d’éroder la confiance de la population envers l’Etat, les autorités et les institutions politiques. «Dans le contexte de la guerre en Ukraine, elles visent également à affaiblir la solidarité avec Kiev», observe Ralph D. Thiele.

Le pire reste à venir

En matière de défense, Ralph D. Thiele estime que l'Europe est encore loin d'être prête. «L'Europe est attaquée depuis longtemps déjà, mais nous sommes trop peu préparés!, déplore l'expert. Ce n'est que sept ans après que la Finlande a placé la menace hybride au cœur de sa présidence du Conseil de l'UE que l'Union a commencé à renforcer ses instruments dans la lutte contre les drones et dans la coopération internationale.» Le Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid CoE) a depuis été créé à Helsinki, avec la participation de l’OTAN.

Mais ces mesures restent largement insuffisantes. «Toutes les parties concernées ne sont pas encore mobilisées, loin de là. La population et les services de secours, comme les pompiers, doivent eux aussi être sensibilisés de toute urgence», estime Ralph D. Thiele.

Selon l’expert, l’Europe doit se préparer à une hausse des incidents. Evénements traumatisants, espionnage et perturbations visant les autorités ou les infrastructures critiques devraient se succéder, exposant la population civile à un stress permanent. Ralph D. Thiele met également en garde contre une recrudescence de la «violence cinétique», qui englobe notamment les attentats à la bombe et les attaques armées contre des institutions.

Ralph D. Thiele lance un avertissement: «Nous sommes encore à un stade précoce, où nos réactions, nos procédures et notre capacité de résistance sont mises à l’épreuve. Mais avec l’intelligence artificielle et les futures technologies quantiques, cette vague pourrait prendre une ampleur considérable.»