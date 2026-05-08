Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours

Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi, alors que Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve unilatérale avant les commémorations en Russie du 9-Mai.

«Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que la trêve inclurait notamment «un échange de prisonniers de 1000 détenus de chaque pays».

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Ces informations ont été été confirmées par Kiev. «Un cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.

De son côté, la Russie a confirmé la trêve et un échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine. «Je confirme que la partie russe accepte l'initiative proposée par le président américain Donald Trump concernant un cessez-le-feu pour un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine», a déclaré à des journalistes le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov.

Source: AFP