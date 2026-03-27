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Une réunion secrète dérape
Des républicains accusent Trump de les avoir «induits en erreur» sur ses objectifs

Des républicains ont quitté une réunion secrète sur l'Iran à Washington, craignant une invasion imminente. L'administration Trump est accusée de contradictions sur les objectifs militaires, suscitant des tensions au Congrès.
Publié: 10:57 heures
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
La députée Nancy Mace, républicaine de Caroline du Sud, estime avoir été «induite en erreur».
Photo: keystone-sda.ch
Marian Nadler

Quels sont les réels objectifs des attaques américano-israéliennes en Iran? Les déclarations de l’administration du président américain Donald Trump sont contradictoires depuis des semaines, suscitant le mécontentement de certains membres du Congrès à Washington. 

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Mercredi, plusieurs républicains ont quitté en trombe une réunion d'information secrète sur l'Iran, selon le Daily Mail, qui cite des sources présentes. Ils disent craindre que l'administration Trump se prépare à envahir le pays, puisque Téhéran a rejeté toutes les offres de paix de Trump.

D'après la représentante Nancy Mace, les républicains ont été «induits en erreur». «Les justifications données au public américain pour la guerre en Iran ne correspondaient pas aux objectifs militaires qui nous ont été présentés aujourd'hui devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants», a-t-elle écrit sur X. Le président de la commission, Mike Rogers, généralement favorable à Trump, s'est également plaint: «Nous n'obtenons aucune réponse.»

Un revirement très dangereux

«On nous a dit que les armes nucléaires ne constituent pas un objectif militaire», a déclaré au Daily Mail une source anonyme, présente lors de la réunion secrète. Jusqu’à présent, le Pentagone avait toujours soutenu le contraire. Cette nouvelle information serait un revirement des quatre objectifs publiquement énoncés par le département américain de la Défense: la destruction des missiles, de la marine, des groupes armés supplétifs et des capacités nucléaires iraniennes. Une porte-parole de la Maison-Blanche a démenti vendredi tout changement d’objectif concernant les armes nucléaires en Iran.

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