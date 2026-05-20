Les Etats-Unis veulent renforcer leur présence militaire au Groenland, a déclaré l'émissaire américain Jeff Landry après sa visite sur le territoire autonome danois en mai 2026.

Les USA envisagent un retour militaire renforcé au Groenland

Les USA envisagent un retour militaire renforcé au Groenland

AFP Agence France-Presse

L'émissaire américain au Groenland, territoire arctique convoité par le président Donald Trump, a déclaré mercredi à l'AFP que les États-Unis devaient renforcer leur présence sur ce territoire autonome danois.

«Je pense qu'il est temps que les États-Unis remettent leur empreinte sur le Groenland. Je pense que vous voyez le président parler de renforcer les opérations de sécurité nationale et de réaffecter du personnel dans certaines bases au Groenland», a déclaré l'envoyé Jeff Landry à l'AFP après sa première visite au Groenland depuis sa nomination en décembre 2025.

Les États-Unis ne disposent actuellement que d'une base militaire au Groenland, contre plus d'une douzaine d'installations militaires au plus fort de la guerre froide.