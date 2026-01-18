DE
FR

Après les menaces de Trump
L'UE préparerait 93 milliards d'euros de droits de douane en rétorsion

Dans le bras de fer autour du Groenland, l’Europe hausse le ton. L’Allemagne et les autres pays européens visés ont rejeté les menaces de droits de douane brandies par Trump. Bruxelles préparerait des taxes de rétorsion d'un montant total de 93 milliards d'euros.
Publié: 20:59 heures
|
Dernière mise à jour: 21:01 heures
1/2
La menace douanière de Donald Trump est rejetée par les Etats membres de l'UE concernés.
Photo: AFP
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Mattia Jutzeler, Keystone-SDA et Janine Enderli

La situation autour du Groenland continue de se tendre. Les huit Etats européens contre lesquels le président américain Donald Trump menace d'imposer des droits de douane punitifs en raison de leur politique concernant le Groenland montent au créneau. «Les menaces de droits de douane sapent les relations transatlantiques et comportent un risque d'escalade», indiquent l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans une déclaration commune.

Ces pays ont décidé d'envoyer du personnel militaire au Groenland afin, notamment, de contribuer à la protection des infrastructures critiques. Selon des informations officielles, les 15 soldats allemands engagés dans ce cadre ont depuis été rappelés.

L'UE prépare-t-elle des droits de douane de rétorsion?

Les Etats concernés entendent désormais réagir de manière coordonnée. «Nous sommes déterminés à préserver notre souveraineté», soulignent-ils. Dimanche soir, les 27 Etats membres de l'Union européenne se sont réunis pour une réunion de crise. Lors de cette rencontre organisée à Bruxelles, les différentes options de réponse à ce qui est perçu comme une tentative ouverte de chantage de Donald Trump ont vraisemblablement été discutées.

Selon le «Financial Times», l'Union européenne préparerait des droits de douane de rétorsion d'un montant total de 93 milliards d'euros. Cette information n'a toutefois pas encore été confirmée officiellement.

La cheffe du gouvernement danois, Mette Frederiksen, a de son côté réagi en des termes très clairs: «Ce n'est pas nous qui cherchons le conflit». Elle s'est dite encouragée par les signaux similaires envoyés par d'autres pays européens. «L'Europe ne cède pas au chantage», a-t-elle déclaré.

Trump introduit des droits de douane à partir du 1er février

Dans leur déclaration commune, les huit pays rappellent également leur engagement en tant qu'alliés de l'OTAN: «Nous nous engageons à renforcer la sécurité dans l'Arctique. Il s'agit d'un intérêt transatlantique commun». L'exercice militaire «Arctic Endurance», coordonné par le Danemark, s'inscrit dans cette volonté de renforcer la sécurité dans la région. «Cet exercice ne constitue une menace pour personne», assurent-ils.

Les signataires ajoutent encore: «Nous sommes pleinement solidaires du Royaume du Danemark et de la population du Groenland. Sur la base du processus engagé la semaine dernière, nous sommes prêts à entamer un dialogue fondé sur les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Nous sommes fermement attachés à ces principes».

Donald Trump souhaite annexer l'île arctique, qui fait partie du Royaume du Danemark, aux Etats-Unis, une perspective à laquelle les partenaires européens de l'OTAN s'opposent avec vigueur. Selon le président américain, les droits de douane annoncés resteraient en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord portant sur l'achat complet du Groenland. Dans un message publié sur Truth Social, il a précisé qu'à partir du 1er février, les marchandises exportées vers les Etats-Unis seraient taxées à hauteur de 10%, un taux qui passerait à 25% dès le 1er juin.

