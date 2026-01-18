DE
La tension monte autour du Groenland
Huit pays européens mettent en garde Trump contre un «risque d'escalade»

Les huit pays européens menacés de droits de douane par Donald Trump dans le cadre du dossier groenlandais haussent le ton. Dans une déclaration commune, ils vont juqu'à évoquer un «risque d'escalade».
Publié: 14:37 heures
Dernière mise à jour: 14:55 heures
Huit pays européens rejettent les menaces douanières de Donald Trump.
Mattia Jutzeler et ATS Agence télégraphique suisse

La tension continue de monter dans le dossier groenlandais. Les huit pays européens menacés de droits de douane par le président américain Donald Trump ont décidé dimanche de durcir le ton. «Les menaces tarifaires sapent les relations transatlantiques et comportent un risque d’escalade», avertissent l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans une déclaration commune

Ces pays avaient décidé de déployer des militaires au Groenland, invoquant notamment la protection des infrastructures critiques. Selon des sources officielles, les 15 soldats allemands engagés ont depuis été rappelés. Les huit pays entendent désormais réagir de manière coordonnée. «Nous sommes déterminés à préserver notre souveraineté », affirment-ils dans leur déclaration.

«En tant qu’alliés de l’OTAN, nous nous engageons à renforcer la sécurité dans l’Arctique. Il s’agit d’un intérêt transatlantique commun», poursuivent les huit états. L’exercice «Arctic Endurance», coordonné par le Danemark, répond selon eux à la nécessité d’un renforcement sécuritaire dans la région. «Cet exercice ne constitue une menace pour personne», insistent-ils.

Solidarité avec le Danemark

Ils ajoutent : «Nous exprimons notre entière solidarité avec le royaume du Danemark et la population du Groenland. Dans la continuité du processus engagé la semaine dernière, nous sommes prêts à entrer en dialogue sur la base des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale. Nous y restons fermement attachés.»

Le président américain Donald Trump souhaite rattacher la plus grande île du monde aux Etats-Unis, une perspective vigoureusement rejetée par les alliés européens de l’OTAN. Les droits de douane annoncés resteraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord sur le rachat complet de l’île arctique, a-t-il écrit sur Truth Social. Ils devraient s’élever à 10% dès le 1er février pour les marchandises exportées vers les Etats-Unis, puis à 25 % à partir du 1er juin.

