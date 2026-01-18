DE
FR

La ministre de l'Argiculture répond à Trump
«Dans l'escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi»

La ministre française de l’Agriculture juge «inacceptable» l’idée d’un rachat américain du Groenland et met en garde Donald Trump. Elle estime que la politique de surtaxe douanière du président américain pourrait se retourner contre lui.
Publié: il y a 38 minutes
1/2
Annie Genevard estime que l'UE a les ressources pour répondre aux menaces de Donald Trump.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump, qui menace des pays européens de surtaxes douanières face à leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland, «a beaucoup à y perdre aussi», a jugé dimanche la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard.

A lire aussi
Groenland et droits de douane: les 5 fautes de Trump face aux Européens
Sa parole ne vaut rien
Groenland et droits de douane: les 5 fautes de Trump face aux Européens
Pris de court face à Trump, les Européens s'offusquent et s'organisent
«Des menaces inacceptables!»
Choqués par Trump, les Européens s'offusquent et s'organisent

«Dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels», a-t-elle déclaré au «Grand rendez-vous» Europe 1/Les Echos/CNews.

L'UE a de quoi répondre

Donald Trump a menacé samedi plusieurs pays (Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande) de leur imposer de nouveaux droits de douane jusqu'à ce qu'"un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland». Cette surtaxe, de 10%, sera effective à partir du 1er février et pourrait s'envoler à 25% au 1er juin, a-t-il dit.

«Cette menace, on verra s'il la met en application», a déclaré Annie Genevard. «L'Union européenne a une force de frappe possible» d'un point de vue commercial, a jugé la ministre, ajoutant que «c'est une réponse qu'il faut manier avec précaution, parce que cette escalade peut être mortifère, mais elle peut être mortifère également pour les Etats-Unis».

Réunion d'urgence prévue

«Il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les Etats-Unis», a-t-elle dit. Elle estime qu'une prise de contrôle américaine de l'immense territoire autonome danois est «inacceptable et inimaginable».

Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'UE est prévue dans la journée à Bruxelles tandis que le président français Emmanuel Macron devrait s'entretenir dans les heures à venir avec ses homologues européens au sujet de cette crise inédite entre membres de l'Otan.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus