La ministre française de l’Agriculture juge «inacceptable» l’idée d’un rachat américain du Groenland et met en garde Donald Trump. Elle estime que la politique de surtaxe douanière du président américain pourrait se retourner contre lui.

«Dans l'escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi»

La ministre de l'Argiculture répond à Trump

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump, qui menace des pays européens de surtaxes douanières face à leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland, «a beaucoup à y perdre aussi», a jugé dimanche la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard.

«Dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels», a-t-elle déclaré au «Grand rendez-vous» Europe 1/Les Echos/CNews.

L'UE a de quoi répondre

Donald Trump a menacé samedi plusieurs pays (Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande) de leur imposer de nouveaux droits de douane jusqu'à ce qu'"un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland». Cette surtaxe, de 10%, sera effective à partir du 1er février et pourrait s'envoler à 25% au 1er juin, a-t-il dit.

«Cette menace, on verra s'il la met en application», a déclaré Annie Genevard. «L'Union européenne a une force de frappe possible» d'un point de vue commercial, a jugé la ministre, ajoutant que «c'est une réponse qu'il faut manier avec précaution, parce que cette escalade peut être mortifère, mais elle peut être mortifère également pour les Etats-Unis».

Réunion d'urgence prévue

«Il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les Etats-Unis», a-t-elle dit. Elle estime qu'une prise de contrôle américaine de l'immense territoire autonome danois est «inacceptable et inimaginable».

Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'UE est prévue dans la journée à Bruxelles tandis que le président français Emmanuel Macron devrait s'entretenir dans les heures à venir avec ses homologues européens au sujet de cette crise inédite entre membres de l'Otan.