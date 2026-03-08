Un tremblement de terre de 5,3 a frappé l’Épire, en Grèce, dans la nuit du 7 au 8 mars. L’épicentre, situé près de Leptokarya, a causé des dégâts mineurs et des coupures d’électricité, sans faire de victimes.

Un séisme de magnitude 5,3 secoue le nord-ouest de la Grèce

ATS Agence télégraphique suisse

Une secousse tellurique de magnitude 5,3 s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Grèce, sans toutefois faire de victimes, selon les premières informations des autorités locales. La secousse a été fortement ressentie dans la région d'Ioannina, chef-lieu d'Epire, à 420 km au nord-ouest d'Athènes, mais aucune victime ou dégât d'envergure n'a toutefois été répertorié à ce stade.

L'épicentre du tremblement de terre intervenu vers 03h32 GMT a été localisé près de la commune de Leptokarya à une profondeur de 14 km, selon la station sismographique de Thessalonique (nord), deuxième ville du pays. Plus d'une dizaine de répliques, entre 2,5 et 4,6 de magnitude, ont suivies ce séisme, selon la même source.

Petits éboulements rocheux

Le préfet de l'Epire, Alexandros Karhimanis, a indiqué sur la télévision Action24 qu'il y a eu de petits éboulements rocheux sur l'autoroute Egnatia reliant les villes dans le nord du pays ainsi que des coupures électriques dans certaines zones de la région d'Ioannina. L'électricité a progressivement été rétablie. Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes.