Un séisme de magnitude 6,4 a frappé samedi au large du Vanuatu. Les autorités excluent tout risque de tsunami dans le Pacifique.

Un séisme de magnitude 6,4 au large du Vanuatu

Un séisme de magnitude 6,4 au large du Vanuatu

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,4 a frappé samedi au large du Vanuatu, selon l'institut d'études géologiques américains USGS. Il s'est produit un peu plus d'un an après le puissant et destructeur tremblement de terre qui avait meurtri ce petit archipel du Pacifique.

L'épicentre du séisme a été localisé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Port-Olry, village de l'île d'Espiritu Santo. Le centre d'alerte pour les tsunamis dans le Pacifique (PTWC) a ajouté qu'il n'y avait pas de risque de tsunami après ce tremblement de terre survenu juste avant 13h30 locales (03h30 en Suisse).

Séismes fréquents

Angelic Frank, employée d'une station touristique en bord de mer, a affirmé à l'AFP que la secousse était «très forte» et avait duré environ une minute, mais sans dégât apparent autour d'elle.

«Les assiettes et les couverts ont fait du bruit pendant un petit moment mais rien n'est tombé, a-t-elle témoigné. Quelques personnes ici étaient inquiètes mais on dirait que ça va aller.» Les séismes sont fréquents au Vanuatu, archipel de 320'000 habitants proche du niveau de la mer, planté sur ladite «ceinture de feu du Pacifique», zone d'intense activité tectonique.

Le 17 décembre 2024, un fort tremblement de terre de magnitude 7,3 avait secoué le Vanuatu, détruisant des routes et des bâtiments de Port-Vila, la capitale, et tuant au moins 14 personnes.