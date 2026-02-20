L'est de l'Afghanistan secoué par un séisme de magnitude 5,8

Un séisme de magnitude 5,8 a frappé l'est de l'Afghanistan vendredi. L'épicentre, situé à 130 km au nord-est de Kaboul, a été confirmé par l'USGS.

Un fort séisme a touché l'est de l'Afghanistan vendredi, ont constaté des journalistes de l'AFP dans la capitale Kaboul et dans la province de Nangarhar. L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,8 a été localisé à environ 130 km au nord-est de Kaboul, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS).

Des habitants des provinces de Bamiyan et de Wardak, à l'ouest de la capitale, ont déclaré à l'AFP avoir senti les secousses. Aucune information sur d'éventuelles victimes n'était disponible dans l'immédiat.

L'Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier le long de la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. En août 2025, un séisme de magnitude 6, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar, tuant plus de 2200 personnes et en blessant près de 4000, selon les autorités talibanes.

En novembre suivant, un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait tué au moins 27 personnes dans le nord. D'importants séismes à Herat, ville de l'ouest proche de la frontière iranienne, en 2023, et dans la province de Nangarhar en 2022 avait tué des centaines de personnes. Le manque d'infrastructures et de réseaux de télécommunications dans les régions montagneuses d'Afghanistan ont dans le passé ralenti les opérations de secours, laissant des villages reculés hors d'atteinte pendant des heures voire des jours.