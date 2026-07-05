Un incendie près de Thessalonique, en Grèce, a forcé l’évacuation d’habitants et de 151 patients d’un hôpital voisin. Au moins 150 pompiers luttaient dimanche contre les flammes.

Deux usines en feu après un incendie de forêt en Grèce

Deux usines en feu après un incendie de forêt en Grèce

AFP Agence France-Presse

Les pompiers grecs luttaient toujours dimanche contre les flammes autour de deux usines près de Thessalonique, dans le nord du pays, après avoir maîtrisé le feu de forêt, selon leurs informations.. D'épaisses fumées noires issues d'une usine de recyclage et d'une autre de traitement d'huiles se sont répandues jusqu'au centre de Thessalonique, deuxième ville du pays qui compte, avec son agglomération, plus de 700'000 habitants.

Selon le Service des sapeurs-pompiers, 60 incendies au total se sont déclarés au cours des dernières 24 heures dans l'ensemble du pays. Mais la plupart ont pu être maîtrisés rapidement. Un homme âgé, présenté comme étant le responsable présumé de l'incendie proche de Thessalonique, a été présenté au procureur dimanche, selon des sources judiciaires.

Des largages d'eau ont été effectués sur les usines autour d'Oreokastro, commune située dans la périphérie nord-ouest de Thessalonique, où a débuté cet incendie samedi soir, selon l'agence de presse ANA. Une forte odeur de plastique brûlé est perceptible dans toute la ville.

Evacuations ordonnées

Samedi soir, les flammes se sont approchées d'habitations à Oreokastro, poussant les autorités grecques à ordonner des évacuations. Les autorités ont également dû transférer vers d'autres hôpitaux de la ville 151 patients hospitalisés dans un établissement de soins de longue durée situé à proximité du lieu où l'incendie s'est déclaré.

Les opérations de lutte contre l'incendie mobilisent 154 sapeurs-pompiers, appuyés par 52 véhicules, deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères, selon les pompiers. Les autorités recommandent aux habitants de garder les fenêtres fermées et de limiter leurs déplacements en raison de la toxicité potentielle des fumées.

Plusieurs régions de Grèce, dont celle d'Athènes, l'Attique, et l'île touristique de Crète, ont été placées en vigilance orange avec un risque «très élevé» d'incendies dimanche en raison des températures élevées et de vents forts.

Ce risque «très élevé» est maintenu pour une grande partie de la Crète lundi, ainsi que pour les îles proches des côtes turques comme Chios et Samos, selon la carte publiée quotidiennement par la Protection civile.