Google écope d'une amende de 1,3 milliard d'euros en Suède.

Un tribunal à Stockholm a condamné Google à payer 14,3 milliards de couronnes à Pricerunner pour avoir favorisé son propre service de prix depuis 15 ans. Google envisage un appel.

AFP Agence France-Presse

Un tribunal suédois a condamné mercredi Google à verser 14,3 milliards de couronnes (1,3 milliard d'euros) au comparateur de prix Pricerunner, détenu par le groupe suédois de services financiers Klarna, le géant américain ayant favorisé illégalement son propre service de recherche de prix.

Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm a jugé que «Pricerunner est considéré comme ayant subi un préjudice du fait que Google a, pendant de nombreuses années, favorisé illégalement son propre service de comparaison de prix». Ce montant est significativement inférieur aux quelque 7 milliards d'euros que réclamait le groupe suédois.

«Bien que Pricerunner n'ait pas obtenu gain de cause sur l'ensemble de ses demandes», ce montant de dommages et intérêts «est sans aucun doute le plus élevé jamais prononcé dans une affaire de concurrence en Suède», a déclaré la juge Linda Kullberg, citée dans le communiqué rendant compte de la décision.

Pour un marché plus sain

L'entreprise suédoise avait saisi le tribunal en 2022, à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne établissant que le géant américain avait «enfreint le droit de la concurrence de l'UE en manipulant les résultats de recherche en faveur de ses propres services de comparaison de prix».

Cet abus consistait, pour Google, à placer son propre service de comparaison de prix sur sa page de résultats de recherche générale de manière plus avantageuse que ceux de ses concurrents, a rappelé le tribunal suédois. Le trafic provenant de la page de résultats de recherche générale de Google vers les services de comparaison de prix de ses concurrents a ainsi diminué, tandis qu'il a augmenté vers celui de Google, ajoute-t-il.

Klarna a salué une «décision (qui) favorise un marché plus sain et plus concurrentiel en matière de comparaison des produits et services – et c'est une bonne chose pour tous les consommateurs», a réagi Dan Greaves, responsable de la communication et des affaires institutionnelles du groupe, cité dans un communiqué. Google n'est «pas d'accord avec la décision du tribunal» et examine les possibilités de recours, a dit un porte-parole du géant américain dans un message, affirmant que «les modifications apportées» à son service en 2017 «portent leurs fruits».

Abus prolongé

Le tribunal donne raison à Pricerunner «dans la mesure où l'abus commis par Google s'est prolongé plus longtemps que ce que Google avait fait valoir, et où cet abus a causé un préjudice à Pricerunner», selon le communiqué de la décision. Pricerunner obtient réparation pour près de 15 ans de préjudice au Royaume-Uni et un peu plus de dix ans en Suède et au Danemark.

Pricerunner réclamait initialement autour de 22 milliards de couronnes (2 milliards d'euros) mais avait dit s'attendre à ce que «le montant final des dommages et intérêts lié aux poursuites soit sensiblement plus élevé», étant donné que «la violation est toujours en cours». Ce procès est également un combat «pour les consommateurs qui ont énormément pâti de la violation du droit de la concurrence par Google au cours des 14 dernières années et encore aujourd'hui», avait estimé Mikael Lindahl, alors directeur de Pricerunner.

La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé en 2021 une décision de la Commission européenne datant de 2017, selon laquelle «Google a enfreint le droit de la concurrence en favorisant son propre service d'achats en ligne». Pricerunner avait fait valoir devant le tribunal que les changements mis en oeuvre par Google en 2017 étaient «essentiellement cosmétiques».