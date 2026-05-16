L’accusé du génocide rwandais Félicien Kabuga est décédé

Félicien Kabuga, accusé de crimes contre l'humanité pour son rôle dans le génocide rwandais de 1994, est décédé samedi à l'hôpital. Le tribunal de La Haye a ordonné une enquête sur les circonstances de sa mort.

Avant la fin de son procès

AFP Agence France-Presse

L'ancien fugitif Félicien Kabuga est décédé samedi, a indiqué le tribunal de La Haye qui l'avait jugé. Il était accusé de crimes contre l'humanité pour son implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda,

Né en 1935 au Rwanda selon le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, Félicien Kabuga est décédé à l'hôpital samedi matin, a indiqué cette juridiction de l'ONU dans un communiqué. La présidente du tribunal, Graciela Gatti Santana, a ordonné une enquête sur les circonstances son décès.

Financement du massacre

Autrefois l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga était souvent présenté comme l'homme qui avait financé le massacre d'environ 800'000 Tutsis par les Hutus au Rwanda d'avril à juin 1994. Il avait été arrêté en 2020 en France et transféré à La Haye, où son procès avait débuté deux ans plus tard.

Il était accusé de génocide, de complot en vue de commettre un génocide, d'incitation au génocide, ainsi que de crimes contre l'humanité. Les procureurs ont accusé Kabuga, qui fut l'un des hommes les plus riches du Rwanda, d'avoir financé la Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), qui exhortait les Hutus à tuer les Tutsis à la machette. Kabuga avait plaidé non coupable.

En 2023, les juges ont suspendu le procès, estimant qu'il était «inapte à participer» à la procédure. Il a toutefois été maintenu en détention dans l'attente d'une libération provisoire. Au moment de son décès, il attendait d'être transféré vers un pays disposé à l'accueillir.