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Réseau d'attentats
Quatre membres du Hamas condamnés en Allemagne

Quatre membres du mouvement islamiste palestinien Hamas ont été condamnés mercredi en Allemagne. Ils écopent à plusieurs années de prison pour avoir mis en place un réseau logistique destiné à de potentiels attentats contre des sites juifs ou israéliens en Europe.
Publié: 14:49 heures
Quarte membres du Hamas en Allemagne écopent de peines allant de quatre à six ans pour caches d'armes (image d'illustration).
Photo: PETER KLAUNZER
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ATS Agence télégraphique suisse

Quatre membres du Hamas ont été condamnés en Allemagne à plusieurs années de prison pour avoir créé un réseau logistique visant à organiser des attentats contre des sites juifs ou israéliens en Europe. Le tribunal régional supérieur de Berlin a prononcé des peines d'emprisonnement allant de quatre à six ans pour appartenance à une organisation terroriste étrangère et d'autres infractions.

«Sur la base du rapport de l'expert et de l'analyse de diverses publications, il est apparu assez rapidement et sans ambiguïté que le Hamas remplit depuis des décennies les critères d'une organisation terroriste opérant à l'étranger», a indiqué la présidente du tribunal Doris Husch.

«Nous n'avons pas constaté de preuves de projets d'attentats déjà concrètement planifiés», a-t-elle précisé, «mais nous partons du principe que le Hamas a pris des dispositions en vue de pouvoir commettre, dans des pays européens, des attaques visant des cibles juives et israéliennes et a, à cette fin, constitué des dépôts d'armes».

«Détention d'armes à feu»

Parmi les cibles potentielles figuraient l'ambassade d'Israël et la zone autour de l'ancien aéroport de Tempelhof à Berlin ainsi que la base aérienne américaine de Ramstein en Rhénanie-Palatinat (ouest). Abdelhamid Al A. et Ibrahim El-R., tous deux nés au Liban, l'Egyptien Mohammed B. et Nazih R., de nationalité néerlandaise, avaient été arrêtés le 14 décembre 2023. Agés de 36 à 58 ans, trois ont principalement vécu en Allemagne.

L'un d'entre eux a été reconnu coupable, au-delà de son appartenance à une organisation terroriste, d'"usage de la violence à l'aide d'armes de guerre et «détention d'armes à feu». Dans son réquisitoire, l'accusation avait demandé, dans le cadre de ce procès commencé en février 2025 et qui s'est déroulé sous haute sécurité, des peines de prison allant de cinq à sept ans.

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