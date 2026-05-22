Expulsés par Israël, les militants étrangers de la «Flottille pour Gaza» sont arrivés en Turquie
Des militants propalestiniens de la «Flottille pour Gaza» expulsés d'Israël sont arrivés jeudi à l'aéroport international d'Istanbul à bord d'un premier avion, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.
Ils ont été accueillis à l'aéroport par un large comité de soutien, avec de nombreux militants agitant des drapeaux palestiniens. Plusieurs militants de la flottille présentaient des blessures et certains ont été évacués en ambulance, selon des images de l'AFP.
Les forces israéliennes «nous ont attaqués. Chacun de nous a été battu, les femmes comme les hommes, beaucoup hurlaient. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. C'est ce que vivent en permanence les Palestiniens», a raconté à sa descente d'avion Bulal Kitay, un Turc qui compte repartir dès le prochain convoi.
Les militants ont passé deux jours dans une prison militaire sur un bateau, formée de conteneurs et de barbelés, a décrit à l'AFP par téléphone Safa Chebbi, une militante canadienne. Outre des humiliations et le manque de sommeil, «nous étions sous une menace constante, des balles en plastique ont été tirées sur la foule, un des passagers a été blessé», a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Anne Rochat raconte l'enfer qu'elle a vécu après la «flottille pour Gaza»
Coupée du monde depuis quatre jours suite à l'interception de la flottille pour Gaza, la Suissesse Anne Rochat témoignait dans l'émission Forum de la RTS. Elle raconte l'enfer et la violence vécus en Israël par les manifestants.
Après l'interception des navires par Israël lundi et mardi, les militants ont été emmenés vers des bateaux prisons. «C'est là que l'enfer a commencé», raconte-t-elle jeudi soir depuis Istanbul. Elle explique avoir passé deux jours et trois nuits sur ce bateau où des personnes ont été mises à terre, violentées. On leur a craché au visage.
Après un contrôle de passeport, les militants se sont retrouvés dans un hall, avec une seule toilette pour deux cents personnes, selon la représentante de la délégation suisse de la flottille. «Dans ces containers, on vous envoie des balles en caoutchouc, chaque heure il y a un nouvel évènement qui se passe».
Durant ces trois jours, une quarantaine de suspicions de fractures de bras ou de côtes, une douzaine d'abus sexuels et une dizaine de personnes victimes de coups de taser et de balles en caoutchouc ont été rapportés par Anne Rochat. Elle raconte aussi les intimidations des soldats israéliens, elle parle de menaces de mort et de viol, durant ces vingt-quatre dernières heures.
Source: ATS
Les 430 membres de la nouvelle «flottille pour Gaza» transférés en Israël
Les 430 membres de la «flottille pour Gaza» interceptée lundi au large de Chypre par la marine israélienne sont en route vers Israël, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le ministère israélien des Affaires étrangères. «Les 430 militants ont tous été transférés à bord de navires israéliens et font route vers Israël, où ils pourront rencontrer leurs représentants consulaires», a déclaré un porte-parole du ministère.
Lundi matin, la flottille Global Sumud, composée d'une cinquantaine de bateaux, avait annoncé que les forces israéliennes étaient en train de monter à bord des navires. «L'occupation israélienne a une nouvelle fois intercepté illégalement et violemment notre flottille internationale de navires humanitaires et enlevé nos volontaires», avait-elle plus tard dénoncé sur X, exigeant «la libération rapide des militants et la fin du blocus de Gaza».
Il s'agit de la troisième tentative en un an de briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, ravagée par la guerre et confrontée à de graves pénuries depuis le début du conflit, déclenché en octobre 2023 par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmé l'interception des bateaux, dénonçant un projet «malveillant».
«Vous menez cette opération avec un succès remarquable (...) Continuez jusqu'au bout", a déclaré le dirigeant au commandant de la marine israélienne à la manoeuvre, selon un communiqué de son bureau qui a diffusé un extrait de la conversation. Plus tôt lundi, le ministère des Affaires étrangères avait prévenu qu'il «ne permettrait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza».
Source: AFP
Une nouvelle «flottille pour Gaza» interceptée par Israël au large de Chypre, selon ses organisateurs
Les forces israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre une nouvelle «flottille pour Gaza» composée d'une cinquantaine de bateaux, partie de Turquie la semaine dernière, ont affirmé les organisateurs.
«Des navires militaires interceptent actuellement notre flottille et les forces israéliennes sont en train de monter à bord du premier de nos bateaux», a ajouté la flottille Global Sumud sur X. Plus tôt lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères avait prévenu qu'«Israël ne permettrait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza».
«Israël appelle tous les participants à cette provocation à changer de cap et à faire immédiatement demi-tour», avait-il dit dans un message publié sur X.
Les autorités israéliennes rejettent les accusations de pénurie d'aide, affirmant que Gaza en est «inondée». Les forces israéliennes avaient déjà intercepté une précédente flottille dans les eaux internationales au large de la Grèce le 30 avril, relâchant rapidement en Crète la plupart des militants à bord, mais arrêtant deux d'entre eux, détenus plusieurs jours avant d'être expulsés.
Des ONG ont dénoncé des arrestations illégales, affirmant que les deux hommes avaient subi des mauvais traitements durant leur incarcération en Israël.
Source: AFP
Des pays européens seraient en discussion avec Téhéran pour obtenir l'autorisation de franchir le détroit
L'Iran a affirmé samedi que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, voie stratégique du commerce mondial de pétrole bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.
«Après le passage de navires en provenance de pays d'Asie de l'Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd'hui des informations selon lesquelles des Européens ont entamé des négociations avec la marine des Gardiens de la Révolution» pour traverser le passage, a annoncé la télévision d'Etat sans préciser les noms de ces pays.
Source: AFP
L'armée israélienne confirme la mort du chef de la branche armée du Hamas dans une frappe à Gaza
L'armée israélienne a confirmé samedi avoir tué le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, présenté comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023, lors d'une frappe la veille dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne et le Shin Bet, le renseignement intérieur, «annoncent (...) que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé», selon un communiqué, une information également confirmée à l'AFP par des responsables du Hamas.
Le ministère israélien de la Défense avait indiqué vendredi avoir ciblé ce responsable du Hamas, sans confirmer sa mort.
Source: AFP
Malgré la trêve, Israël cible le Hezbollah dans le Sud Liban
L'armée israélienne a indiqué samedi qu'elle avait lancé de nouvelles frappes contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, malgré l'annonce la veille de la prolongation du cessez-le-feu.
«Les forces de défense israéliennes ont commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», a affirmé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Un homme a été tué dans le camp de réfugiés de Jénine
Le ministère palestinien de la Santé a affirmé que des soldats israéliens avaient tué un homme samedi dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
Selon le ministère, Nour al-Din Kamal Hassan Fayyad, 34 ans, a été tué «par les forces d'occupation dans le camp de Jénine». Le Croissant-Rouge palestinien a de son côté indiqué que ses équipes à Jénine avaient reçu le corps sans vie d'un homme qui avait «reçu une balle dans la cuisse».
Sollicitée pour une réaction, l'armée israélienne n'a pas répondu à l'AFP dans l'immédiat.
Source: AFP
Israël dit avoir mené une frappe à Gaza contre le chef de la branche armée du Hamas
Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir mené une frappe dans la bande de Gaza visant le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz, les forces armées ont mené une frappe à Gaza visant le terroriste de premier plan Ezzedine al-Haddad, commandant de la branche militaire du Hamas et l'un des principaux architectes du massacre du 7-Octobre», selon un communiqué du ministère.
«Des conditions de captivité brutales»
«Al-Haddad est responsable du meurtre, de l'enlèvement et des souffrances infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de l'armée israélienne», ajoute le communiqué, qui n'a pas précisé si le Palestinien avait péri dans la frappe.
«Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutales, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en oeuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza», ajoute le ministère israélien.
Source: AFP
Israël vise le chef de la branche armée du Hamas
Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir mené une frappe à Gaza visant le chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Israël Katz, les forces armées ont mené une frappe à Gaza visant le terroriste de premier plan Ezzedine al-Haddad, commandant de la branche militaire du Hamas et l'un des principaux architectes du massacre du 7-Octobre», selon un communiqué du ministère.
Source: AFP
Israël contrôle désormais 60% de la bande de Gaza, selon Netanyahu
Les forces israéliennes contrôlent actuellement 60% de la bande de Gaza, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, première confirmation officielle de l'extension de la zone aux mains d'Israël dans le territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre.
«Au cours des deux dernières années, nous avons montré au monde entier la puissance qui habite notre peuple, notre Etat, notre armée, notre héritage», a lancé le dirigeant à l'occasion jeudi de la «Journée de Jérusalem», des propos diffusés par son bureau aux médias vendredi.
«Nous avons ramené chez nous tous nos otages, jusqu'au dernier. (...) Nous n'avons cédé aucun territoire. Certains nous disaient de partir, nous ne sommes pas partis et aujourd'hui, nous contrôlons 60% du territoire. Demain, nous verrons», a-t-il ajouté.
Source: AFP