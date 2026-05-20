Les 430 membres de la nouvelle «flottille pour Gaza» transférés en Israël

Les 430 membres de la «flottille pour Gaza» interceptée lundi au large de Chypre par la marine israélienne sont en route vers Israël, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le ministère israélien des Affaires étrangères. «Les 430 militants ont tous été transférés à bord de navires israéliens et font route vers Israël, où ils pourront rencontrer leurs représentants consulaires», a déclaré un porte-parole du ministère.

Lundi matin, la flottille Global Sumud, composée d'une cinquantaine de bateaux, avait annoncé que les forces israéliennes étaient en train de monter à bord des navires. «L'occupation israélienne a une nouvelle fois intercepté illégalement et violemment notre flottille internationale de navires humanitaires et enlevé nos volontaires», avait-elle plus tard dénoncé sur X, exigeant «la libération rapide des militants et la fin du blocus de Gaza».

Il s'agit de la troisième tentative en un an de briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, ravagée par la guerre et confrontée à de graves pénuries depuis le début du conflit, déclenché en octobre 2023 par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait confirmé l'interception des bateaux, dénonçant un projet «malveillant».

«Vous menez cette opération avec un succès remarquable (...) Continuez jusqu'au bout", a déclaré le dirigeant au commandant de la marine israélienne à la manoeuvre, selon un communiqué de son bureau qui a diffusé un extrait de la conversation. Plus tôt lundi, le ministère des Affaires étrangères avait prévenu qu'il «ne permettrait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza».

Source: AFP